Braccianti, scatta l’allarme raccolti Su 300 assegnati solo pochi arrivi Sale la protesta: "Stagione rovinata"

di Gaia Papi

Sembra di stare su un’altalena: alti e bassi, speranze e disillusioni. Il mondo agricolo aretino è in affanno. Le tanto attese forze lavoro extracomunitarie, che sembravano in procinto di arrivare, stanno ritardando. A metà maggio era stato annunciato l’arrivo dei primi lavoratori stranieri previsti dal decreto flussi.

Dopo una corsa sul filo dei secondi per l’assegnazione, a suon di click sulla tastiera del computer e in anticipo rispetto alle previsioni delle associazioni di categoria. "Se questo è il trend siamo contenti. Allo scadere esatto dei trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sono stati emessi tutti i nulla osta" aveva spiegato allora Monica Conti, responsabile lavoro Coldiretti. Ottimismo alle stelle, nonostante mancassero ancora all’appello più di un centinaio di lavoratori.

Alla provincia aretina ne erano stati assegnati 291 provenienti da Marocco, Albania, India, Bangladesh. Di questi circa 228 alle associazioni di categoria (75 a Coldiretti, 69 a Cia, 84 a Confagricoltura) e 77 ai privati. Il tutto a fronte di oltre 400 domande inviate.

A luglio di braccianti se ne sono visti pochi. "Appena sei, su settanta richieste e assegnazioni" spiegano da Coldiretti. "Gli unici arrivati per ora sono lavoratori provenienti dall’Europa dell’est e solo uno dal Bangladesh. Gli altri, da Pakistan e India, sono in attesa di appuntamento da parte delle loro ambasciate per il rilascio del visto".

La procedura sembrava snellita rispetto allo scorso anno quando i braccianti arrivarono a dicembre, a raccolti conclusi. Ma, proprio quando le campagne aretine hanno bisogno di manodopera per la raccolta di verdura, tabacco e frutta, ecco gli intoppi. "Le difficoltà arrivano dalle ambasciate diBangladesh e India, ma anche dagli uffici della questura, sottodimensionati rispetto alla quantità di pratiche arrivate" spiegano da Cia.

All’associazione erano stati assegnati settanta braccianti, finora sono arrivati due kosovari. "Siamo in ritardo su tutti i fronti, queste forze ci sarebbero servite ieri" sorridono amaramente "A rischio zucchine, pomodori, insalata. Poi il problema riguarderà la frutta: pesche, mele, uva" spiega Conti di Coldiretti. "In attesa che qualcosa si sblocchi ci siamo rivolti ai centri per l’impiego, senza successo" continua Conti che rivela: un nostro associato disperato ci ha detto: vado in piazza Guido Monaco e assumo chi ha il permesso di soggiorno".

Non va meglio a Confagricoltura: "Ci erano stati assegnati 84 lavoratori, al momento solo uno è stato assunto e una decina sono arrivati in Italia in attesa delle pratiche" spiega Gianluca Ghini, direttore dell’associazione di categoria.

"I flussi stanno soffrendo un notevole rallentamento nel rilascio dei visti in alcune ambasciate, come quella di Casablanca. Avevamo calcolato che i primi di giugno i lavoratori sarebbero stati tutti qui. E invece non è così" spiega lamentando i tempi dilatati che oggi servono per aprire un rapporto di lavoro: circa un mese.

Ma trenta giorni in campagna sono un tempo troppo lungo: la stagione delle colture è in piena attività e attendere un mese per avere un bracciante a dare man forte alla raccolta, vuol dire rischiare di lasciare nei campi ortaggi, tabacco e buona parte della frutta sugli alberi.