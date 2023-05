Bpc, l’addio del presidente Burbi dopo oltre 40 anni

Percorso di solida e prudente crescita con la conferma di risultati complessivamente positivi. L’assemblea dei soci della Banca Popolare di Cortona ha appena approvato bilancio dell’esercizio 2022.

L’incontro è stato anche l’occasione per tributare un caloroso omaggio al presidente della Bpc Giulio Burbi, che non ha potuto partecipare, che ha chiuso in tale occasione la propria ultra-quarantennale esperienza come esponente della banca. Tutti i presenti hanno espresso il proprio ringraziamento a Burbi per l’impegno dedicato alla crescita e allo sviluppo di quella che oggi è la Banca Popolare più antica d’Italia. Il consiglio di amministrazione del 24 maggio eleggerà il nuovo presidente.

Veniamo ai numeri. "L’esercizio 2022 – spiega il vice presidente Andrea Cardoni – si è chiuso con una crescita del prodotto bancario complessivo (la somma di impieghi e raccolta totale) del 1,87%, gli impieghi netti per cassa alla clientela crescono del 1,91%, la raccolta diretta da clientela registra un progresso del 2,98%, mentre per la raccolta indiretta il dato è invariato -0,36%".

"Sul fronte reddituale - sottolinea invece il direttore generale Roberto Calzini - il margine di interesse registra un incremento molto significativo del 34,06% e le commissioni nette del 7,78%; l’aggregato dei costi operativi, pur comprendendo gli effetti del caro energia e dell’inflazione, registra un +3,42%".

"Il rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione migliora sensibilmente passando dal 73,93% al 66,40%. L’utile netto segna una diminuzione rispetto allo scorso esercizio passando da euro 905 mila ad euro 654 mila; tale variazione, rispetto ad un dato industriale molto buono, è ascrivibile in larga parte ad un aumento significativo delle rettifiche sul portafoglio crediti, che passano da euro 2.135 mila ad euro 4.113 mila" conclude Calzini.

La.Lu.