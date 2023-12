Botto di mercato in casa Galli

Arezzo, 27 dicembre 2023 – Botto di Natale in casa Polisportiva Galli. Dopo una lunga trattiva il patron Salvatore Argirò stupisce ancora e regala ai tifosi un nuovo rinforzo. Si tratta della lunga Aleksandra Petrova, che andrà a rimpiazzare sotto canestro il posto lasciato vacante dall’infortunio subito da Lopez. Ancora una volta viene confermata l’ambizione e la volontà di confermare quanto di buono costruito in questi primi 3 mesi di campionato: la formazione di coach Garcia è infatti attualmente capolista del girone A di Serie A2, frutto di 11 vittorie consecutive in 12 gare. Classe 1998, 190 cm, la nativa di Sofia arriva dal Belgio dove in questa prima parte di stagione ha indossato la divisa del House of Talents Kortrijk chiudendo con 6 punti e 3 rimbalzi di media a partita in 15 minuti. Nell’ultima gara, nella sconfitta contro Castors Braine, è stata invece tra le migliori in campo chiudendo con 16 punti in 24 minuti, tirando con 5/7 da 2 e 2/2 da tre. Precedentemente è stata protagonista in Bulgaria, dove per tre stagioni ha indossato la maglia del Montana, chiudendo l’ultima stagione con 12 punti e 7 rimbalzi di media. Un’aggiunta che va così ad ampliare le rotazioni di coach Garcia in vista del match di La Spezia, dopo la pausa campionato, che definirà chi tra la Polisportiva Galli e Derthona chiuderà prima nel girone d’andata.