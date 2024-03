Botti si candida per il terzo mandato. L’opposizione punta su Rossi. Tensione a Castelfranco Piandiscò

Non c’è due senza tre. Come il collega Chienni di Terranuova, anche Moreno Botti ha deciso di candidarsi per un terzo mandato alla guida del Comune di Loro Ciuffenna. Si scaldano i motori alle pendici del Pratomagno in vista delle elezioni amministrative del prossimo giugno. Botti, impiegato nel settore del controllo qualità, già dipendente dell’allora MagneTek di Terranuova Bracciolini, si presenterà alle urne forte di un consenso che cinque anni fa gli consentì di sfiorare il 70% delle preferenze. Quando la legge sul terzo mandato per i sindaci dei comuni tra 5mila e 15mila abitanti era ancora un miraggio, furono fatti i nomi del vicesindaco Nicoletta Cellai, dell’assessore Tommaso Romualdi e di Enzo Brogi come potenziali successori di Botti. L’attuale primo cittadino ha così sciolto la riserva nelle ultime ore, accettando di ricandidarsi per la coalizione di centrosinistra Pratomagno Sostenibile: "Si partirà con la valutazione delle migliori condizioni e i migliori piani per il futuro - ha spiegato il sindaco di Loro, indicando una road map per la costruzione del programma - Abbiamo ancora diversi progetti che vogliamo portare a termine. Vediamo come va e spero che la fiducia data, e che si darà, verrà ripagata". La priorità rimane senza dubbio quella di portare a termine gli obiettivi dell’Agenda 2030 relativi allo sviluppo sostenibile.

L’idea di asfaltare la strada di crinale in Pratomagno sarà una gatta da pelare, visto che l’ultima assemblea pubblica che si è tenuta alla Filanda ha radunato oltre 100 persone contrarie al progetto. Proprio Botti ha sottolineato che il territorio di Loro è coinvolto in piccolissima parte, ma il comitato promette fuochi d’artificio.

Sul fronte dell’opposizione si sta lavorando ad una lista civica, il cui candidato potrebbe essere Andrea Rossi, volto conosciuto in paese. Se a Loro il Pd sembra compatto nel convergere su Botti, a Castelfranco Piandiscò si respira invece un clima pesante.

L’assemblea del 1 marzo che doveva indicare un nome condiviso è stata rinviata e permangono forti divisioni tra gli iscritti dei vari centri abitati. Le voci danno un testa a testa tra Massimo Mandò e Filippo Casini, anche se il gruppo dei Democratici per il Comune potrebbe non gradire alcuna di queste opzioni. Toccherà quindi alla segretaria Silvia Lentucci tenere insieme un partito ormai in fibrillazione.