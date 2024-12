Botti di capodanno: "Attenti agli animali"

L’inizio dell’anno è alle porte l’assessore alla Tutela degli Animali, Francesca Sebastiani invita i castiglionesi e non solo "a prestare particolare attenzione ed evitare di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari nei pressi di luoghi sensibili. Oltre al centro storico, tutte le abitazioni, cliniche, case di cura e di riposo, oltre ad avere un occhio di riguardo in ogni posto in cui si trovino animali domestici".

Si raccomanda, inoltre, di non sparare i “botti di fine anno” in presenza ravvicinata di minori di anni 18 e di non condurre animali d’affezione, in particolare cani e gatti - dotati di udito particolarmente sensibile - in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.

Non è raro, inoltre, che gli animali, impauriti, scappino dai giardini e dai cortili perdendosi o finendo investiti.