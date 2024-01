Botteghe in vetrina. Il forno diventa social

Si è concluso il progetto Botteghe in Vetrina", nato su iniziativa della Confcommercio e della Regione Toscana. Obiettivo, mettere a disposizione della piccola rete distributiva tradizionale la grammatica dell’innovazione tecnologica per aiutarla a stare al passo con i tempi. Le telecamere della Fondazione Sistema Toscana hanno girato un video sulla storia e sulle peculiarità di uno storico negozio di Montevarchi, la panetteria pasticceria Arnetoli, selezionato tra gli oltre 50 in tutto il Granducato che hanno partecipato al percorso formativo per imparare a presidiare come si deve web e social. Il video, proprio in questi giorni, è stato pubblicato dalla Fondazione Toscana Spettacolo sul canale YouTube di "Vetrina Toscana" e, tramite il web, gli utenti potranno conoscere la storia di questo locale, che si trova nel cuore della città. Autore dei contenuti è Luca Managlia, fotografo e videomaker che nelle settimane scorse è andato a conoscere Tommaso Righeschi, titolare dell’attività di famiglia, aperta nel dopoguerra dal fornaio fiorentino Natalino Arnetoli. Righeschi ha riportato la panetteria all’originario splendore, condividendone l’amore per la ricerca e per la qualità della materia prima. E’ così calato il sipario sul progetto regionale "Botteghe in Vetrina", che da marzo 2023 ha accompagnato esercizi tradizionali di commercio alimentare lungo un percorso di aggiornamento sui prodotti e sulle nuove strategie comunicative per farsi conoscere anche attraverso il digitale. Tra i docenti che li hanno seguiti l’esperta di food&restaurant marketing Nicoletta Polliotto, il fotografo food Paolo Matteoni, lo specialista di ecommerce Giovanni Cappellotto, l’esperta di comunicazione food&wine Daniela Mugnai.