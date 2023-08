Botte, offese e minacce al padre Il genitore esaperato lo fa arrestare

Avrebbe già picchiato il padre, almeno una volta. Dopo i numerosi litigi. Ieri è stato arrestato dai carabinieri di Castiglion Fiorentino con l’accusa di maltrattamenti familiari un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine.

L’individuo, residente nel comune della torre del Cassero, già settimana scorsa era andato in escandescenza nei confronti del genitore, aggredendolo verbalmente e fisicamente: gli avrebbe procurato diverse lesioni, secondo la ricostruzione degli inquirenti. La dinamica della lite è ancora da ricostruire nei contorni ma non era la prima volta che tra i due volavano parole pesanti.

Per questo, nei suoi confronti, nei giorni scorsi il giudice per le indagini preliminari, Giulia Soldini, aveva disposto su richiesta del pubblico ministero Marco Dioni la misura cautelare del divieto di avvicinamento al suo domicilio, dopo le segnalazioni dei militari dell’Arma, intervenuti dopo la chiamata del padre. Il cinquantenne, difeso dall’avvocato di Castiglion Fiorentino, Domenico Nucci, sarebbe dovuto rimanere ad almeno mezzo chilometro di distanza dalla sua residenza: ma non lo ha fatto. "Anche perché un domicilio suo non ce l’ha: è un vulnus della normativa che regola la materia" sottolinea l’avvocato Nucci. L’uomo è stato anche visto dormire alla stazione ferroviaria di Castiglioni o passeggiare in piena notte per le strade del comune, senza una meta.

Ai carabinieri sono arrivate anche alcune segnalazioni, diverse già da un mese a questa parte. Un’anziana signora ha detto ai militari che l’uomo ha bussato alla sua porta, chiedendole insistentemente denaro.

Pochi giorni fa avrebbe poi rubato una birra ad un anziano, al bar. In alcuni casi, quando l’uomo si trovava in chiaro stato di alterazione, forse dopo aver abusato di alcol, sono anche intervenuti - più volte - i sanitari del 118 ma non è mai stato ricoverato. Senza un tetto sotto cui dormire, dopo pochi giorni l’uomo è tornato a casa, nonostante il divieto nei suoi confronti. E’ stato il padre ad allertare il 112. A intervenire anche questa volta, ormai con cadenza quasi quotidiana per varie segnalazioni sempre a suo carico, sono stati i carabinieri della stazione locale. Lo hanno arrestato. La Pm Emanuela Greco, informata dei fatti, ha chiesto al Gip Soldini l’aggravamento della misura cautelare: cioè il carcere. Tra oggi e domani l’udienza di convalida dell’arresto: al momento l’uomo è nella casa circondariale di Arezzo.