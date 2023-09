Botte alla moglie e droga. Finisce nei guai due volte

di Luca Amodio

Botte alla moglie con cui sta divorziando, poi scappa all’arrivo dei carabinieri. I militari trovano anche 40 grammi di hashish in suo possesso, pronti per essere spacciati. E’ successo nel cuore della notte tra domenica e lunedì, nel territorio di Lucignano. Erano circa le 4 quando alla centrale dei carabinieri è arrivata la richiesta di intervento per una lite in famiglie: l’ennesimo caso di violenza contro le donne.

Tempestivo l’intervento della pattuglia dei militari della compagnia di Cortona che hanno prestato soccorso alla donna: è stata lei a comporre il 112 e a raccontare ai carabinieri che il marito, con cui sta divorziando ma con cui ancora convive, è andato in escandescenza dopo una futile discussione, finendo per alzare le mani nei suoi confronti. Per la donna è stato necessario il trasferimento in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso: 12 i giorni prognosi indicati nel referto medico per lei.

L’uomo, straniero ma residente nella zona, prima che arrivassero i militari dell’Arma si era allontanato a bordo del suo furgone bianco, portando con sé anche alcune sostanze stupefacenti che, come indicato dalla ex moglie, il coniuge era anche dedito allo spaccio. E infatti i militari prima di lasciare l’abitazione hanno notato, ben nascoste in una pianta da decorazione, una bustina di cellophane con ben 40 grammi di hashish e un bilancino di precisione: tutto il necessario per dosare la sostanza e metterla sul mercato. Lo stupefacente è stato sequestrato dai militari e per l’uomo è scattata la denuncia per atti persecutori.

In corso le indagini per ricostruire i contorni dell’episodio così come quelle che i carabinieri stanno portando avanti per un altro episodio, sempre nel fine settimana. Sabato scorso i carabinieri sono intervenuti anche Camucia, alla stazione ferroviaria. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, un uomo si sarebbe masturbato davanti a delle ragazzine in un vagone del treno. Le due hanno poi avvisato il capotreno che ha quindi allertato i carabinieri che sono intervenuti identificando il soggetto in questione. In totale sono state 150 le persone controllate dai militari della compagnia di Cortona e più di 70 i veicoli fermati dai carabinieri in un fine settimana di controlli capillari sulle arterie della Valdichiana.