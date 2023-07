Botte al torneo dei quartieri Squalificato per un anno il portiere di Porta Crucifera

di Andrea Lorentini

Un anno di squalifica, fino al 14 luglio 2024, per Sandro Mencucci, portiere di Porta Crucifera e due giornate al compagno di squadra rossoverde Macris Catalano. Stessa sorte (due turni di stop) è toccata anche Francesco Scichilone di Sant’Andrea che nello scontro con i due avversari ha riportato la frattura della mandibola e di uno zigomo. Queste le decisioni dell’avvocato Claudio Gallorini, responsabile disciplinare della struttura calcio Uisp di Arezzo, in merito alla violenza accaduta in campo, lo scorso 14 luglio, durante la partita tra Porta Crucifera e Porta Sant’Andrea nel corso del Torneo dei quartieri.

Uno scontro in cui ad avere la peggio, come detto, è stato Scichilone junior che ha riportato la doppia frattura di zigomo e mandibola: operato d’urgenza all’ospedale Le Scotte di Siena con una prognosi di 30 giorni. La sanzione più pesante, un anno, è toccata a Sandro Mencucci perché per lui è stato applicato dal giudice sportivo l’articolo 226 del regolamento disciplinare, ovvero "atto di violenza a gioco a fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso".

In questo caso la squalifica va da un minimo di 4 mesi a un massimo di un anno: il giudice sportivo Gallorini, letto il referto dell’arbitro e successivo supplemento, ha deciso di infliggere la pena più severa a Mencucci. Per il compagno Catalano le due giornate sono state motivate con l’articolo 221 che riguarda "atteggiamenti minacciosi semplici". Per lui si parla, quindi, di minaccia nei confronti dell’avversario, ma non di violenza. Per Scichilone, anche lui espulso nel concitato finale di primo tempo della gara incriminata, i due turni di fermo fanno, invece, riferimento all’articolo 223: "scorrettezza in azione di gioco". In sostanza, dalla sentenza e motivazioni applicate, si può dedurre come il principale responsabile delle gravi lesioni al volto subite dal figlio dell’ex bomber amaranto sia Mencucci, reo, secondo la ricostruzione del giudice sportivo sulla base dei referti a lui acquisiti di aver colpito il 25enne a gioco fermo e fuori e quindi fuori da ogni normale atto agonistico che si può verificare in campo.

La finale del torneo ha visto la vittoria di Porta Sant’Andrea 5-3 ai rigori su Porta Santo Spirito.