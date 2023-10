Botta e risposta sul bilancio. Il Pd: "Cortona in perdita". Meoni: "Servizi inalterati"

"Approvato il bilancio consolidato, la giunta Meoni è in forte difficoltà". A dirlo è la consigliera comunale del Pd Vanessa Bigliazzi che analizza il bilancio appena approvato dalla maggioranza in consiglio comunale. "Dalla lettura dei numeri si legge chiaramente che il consolidato si chiude sotto di 310 mila euro, con un peggioramento di oltre 980 mila rispetto al 2021. Va ricordato che nel documento contabile si descrive la situazione economica e finanziaria del Comune e delle sue partecipate (vale a dire Cortona Sviluppo, di cui il Comune è socio unico, e Arezzo Casa, di cui detiene circa il 5% delle quote). Sia il Comune sia la Cortona Sviluppo sono in affanno, con quest’ultima che ha un apporto negativo di oltre 400 mila euro. Il Comune ha potuto chiudere in positivo perché c’è stato un avanzo di amministrazione in assenza del quale non avrebbero potuto finanziare le spese. Anche la Cortona Sviluppo ha chiuso positivamente con un utile di circa 7 mila euro a fronte, però di un contributo di circa 200 mila euro trasferiti dal Comune.

Quando si parla di un amento del volume di affari della convegnistica, per esempio, ci si dimentica di dire che in questo incremento ci confluiscono i 250 mila euro dell’evento natalizio 2022. Così si gonfia solo il volume di affari". Per Bigliazzi, dunque, "questi numeri sono il frutto delle scelte discutibili che questa amministrazione ha portato avanti nel corso di questi anni. Sono stati realizzati pochi interventi strutturali, mentre sono state sprecate ingenti risorse in attrazioni inutili. Siamo fanalino di coda in provincia per l’assegnazione delle risorse PNRR con cui avremmo potuto migliorare le condizioni delle frazioni limitrofe oltre che dei grandi centri del nostro territorio".

La replica del Comune di Cortona non si fa attendere per bocca dello stesso sindaco Meoni, che ha anche la delega il Bilancio. Lui sottolinea e rivendica "l’importanza del lavoro svolto al fine di mantenere inalterata la pressione fiscale sui cittadini e le imprese", oltre al "sostegno dei servizi pubblici erogati e cofinanziati dal Comune e l’aumento delle azioni per i lavori pubblici e le manutenzioni". Parla anche di una strumentalizzazione dei dati da parte della minoranza. "I conti delle partecipate non hanno alcun impatto negativo sul Comune, anzi stanno migliorandone l’azione. Inoltre, anche il Pnrr non c’entra nulla, perché stiamo parlando di dati consolidati e infine non c’è nessun aumento del debito a carico dei cittadini".