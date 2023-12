Botta e risposta Salvini-Baccelli. Il ministro chiude a Rigutino:: "La scelta di Creti è solo tecnica". Ma la battaglia non si ferma

di Fabrizio Morviducci

FIRENZE

Un tempo Medioetruria era Terontola. Un cardine per tutto il trasporto su rotaia dal dopoguerra agli anni ’80. Ma allora i treni andavano lenti, e alla stazione di Terontola, quasi un manifesto culturale della slow culture, c’erano le coincidenze per l’Umbria, le Marche, un pezzo di costa. Oggi invece, nell’era delle frecce e dell’alta velocità, serve un hub per il centro Italia: due giorni fa la scelta di Rfi è caduta su Creti Farneta, nel territorio di Cortona, a cavallo tra Siena, Arezzo e Perugia. Decisione arrivata alla fine di una riunione del tavolo tecnico con il ministero delle Infrastrutture, presenti i due assessori competenti di Toscana e Umbria, Stefano Baccelli e Enrico Melasecche. La Toscana e Arezzo, che avevano spinto prima su Rigutino e poi su Montallese – Tre Berte, hanno accusato la sconfitta da parte dell’Umbria e dall’interno da Siena (a trazione centrodestra) che spingevano proprio sulla prima localizzazione. E così si è innescata la polemica: per la Toscana Creti è una soluzione non idonea, voluta dal ministro Salvini, che strizza l’occhio alla prossima campagna elettorale della leghista Donatella Tesei per la riconferma alla presidenza dell’Umbria. Polemica raccolta anche dal ministro Matteo Salvini, ieri presente in Toscana per una visita sui cantieri dell’A1 tra Firenze sud e Incisa.

"Il ministro opera su dati tecnici – ha detto Salvini – sono i tecnici che decidono anche qual è la soluzione migliore per le fermate dell’alta velocità. Non è che io ho un amico e per lui faccio l’uscita dell’autostrada o la fermata alta velocità. Magari negli anni passati, se guardiamo la cartina dell’Italia, di sicuro qualche scelta di questo genere, non meramente su un’analisi numerica è stata fatta. Oggi non è così, ogni scelta è stata ponderata e valutata proprio dai tecnici del ministero in collaborazione con quelli di Rfi". Un messaggio lanciato ai microfoni dei giornalisti presenti, ma anche all’assessore Baccelli che era a pochi metri da Salvini in attesa delle dichiarazioni di rito sull’avanzamento del tratto autostradale. "Sulla Medioetruria – ha detto Stefano Baccelli – confermo che la scelta ci scontenta nel merito e nel metodo. I nostri tecnici sostengono che Rfi abbia errate valutazioni. Per questo abbiamo chiesto integrazioni e abbiamo dato suggerimenti che non sono stati per gran parte accolti. Contestiamo il risultato e lo facciamo sotto un profilo tecnico sia di analisi che di valutazione costi benefici. E’ sacrosanto che alla fine debba doverosamente decidere la politica. L’intervento ricade sul territorio toscano. L’articolo 81 Dpr 616 che prevede che anche se l’opera è statale la localizzazione urbanistica va decisa con la regione competente territorialmente. Da qui si passa, per questo la soluzione deve essere necessariamente condivisa dalla Regione".

Un botta e risposta che sicuramente andrà avanti anche nelle prossime settimane. Ieri il presidente Giani non era presente per la visita ai cantieri dell’A1. Ma la battaglia su questa vicenda andrà avanti. Per la Toscana la valutazione doveva partire dalla presenza dei caselli autostradali, l’integrazione con la linea ferroviaria, i collegamenti con la rete viaria esistente. Su Creti si parte da zero, e servono fondi per portare le strade esistenti alla stazione dell’Alta Velocità. Verrebbe da rimpiangere Terontola.