Borse di studio per ricordare. Gabriele D’Uva

MONTEVARCHI

Il derby del Valdarno è alle porte con i suoi mille motivi d’interesse accresciuti, se possibile, dalla presenza sui versanti azzurro e rossoblù di un’infinità di ex che nel tempo hanno vestito entrambe le maglie. Domani al Virgilio Fedini, tuttavia, ci piacerebbe che fosse ricordato dai tanti sportivi del Marzocco e dell’Aquila presenti sugli spalti anche un ragazzo speciale, indimenticabile, un esempio di coraggio maturità in campo e fuori e nel cui ricordo, grazie all’impegno dei genitori, fioriscono progetti di straordinario valore umano e civile. Il riferimento è a Gabriele D’Uva, il giovane calciatore valdarnese strappato all’affetto dei suoi cari, a cominciare da mamma Sonia e papà Francesco, il 16 ottobre del 2016. Una malattia crudele e inesorabile spense il sorriso di un’autentica promessa del calcio del comprensorio che, in un contesto di fiera rivalità di campanile, riuscì a raggiungere un traguardo non comune: diventare capitano di una squadra giovanile della Sangiovannese e in seguito indossare i gradi di leader anche nel Montevarchi. L’affetto bipartisan, dunque, nei suoi confronti è ancora fortissimo e non è un caso che alla vigilia della partita più attesa dai sostenitori della valle l’Associazione che porta il nome di Gabriele, creata dai genitori, consegni a tre studenti delle classi terza, quarta e quinta del Tecnico Economico dell’Isis Valdarno di San Giovanni – la scuola che da alunno modello frequentava – altrettante borse di studio. La cerimonia nell’aula "D’Uva" del plesso Francesco Severi, alle 10,30 di oggi, nell’ambito delle premiazioni al merito scolastico dell’istituto superiore sangiovannese. Che il fair play, dote peculiare di Gabriele D’Uva, allora, caratterizzi il confronto attesissimo tra le due compagini.

Giustino Bonci