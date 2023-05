Borse di studio in ricordo di Paturzo

Nel decennale della morte di Franco Paturzo, organista, compositore e storico, l’Amministrazione comunale ha istituito un Premio e delle borse di studio rivolte agli allievi della Scuola di Musica Comunale Ugo Cappetti. La cerimonia è in programma domenica 21 maggio, con la presentazione del Premio nella Sala Conferenze del Museo del Cassero in piazza Gamurrini alle ore 10,30. Insieme al Sindaco Gianni Bennati saranno presenti il dott. Marco Meacci, il professor Pasquale Macrì e il professor Claudio Santori per ricordare il Maestro Franco Paturzo, savinese e uomo di grande cultura, sensibilità e impegno per la propria comunità.Alle ore 17.15 al Teatro Verdi di Monte San Savino, Concerto degli Allievi della Scuola di Musica Comunale Ugo Cappetti e consegna delle borse di studio intitolate al Maestro Franco Paturzo.