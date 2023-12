Borse di studio. Camorri: via alla procedura

CORTONA

Tornano le borse di studio dedicate a Danilo Camorri. Si tratta della terza edizione. Un progetto che mira a premiare e aiutare i migliori studenti cortonesi. Fino al 28 dicembre 2023 è possibile presentare domanda di ammissione. Una borsa di studio di euro 500 è destinata a studenti residenti nel comune di Cortona, che nell’anno scolastico 202223 hanno superato l’esame di maturità con una votazione non inferiore a 90100. Altre due borse di studio del valore di 2mila euro cadauna sono dedicate agli studenti universitari iscritti a corsi di laurea in materie specialistiche informatiche quali: Ingegneria informatica, ingegneria dell’informazione, informatica, matematica, fisica con riserva prioritaria agli studenti residenti a Cortona iscritti ad Ingegneria informatica. Sul sito del Comune di Cortona sono disponibili tutte le informazioni per partecipare. L’iniziativa è stata realizzata per la prima volta nel 2021, grazie alla volontà di Francesco e Michela Camorri (nella foto), figli del noto imprenditore Danilo Camorri, fondatore dell’azienda Uno Informatica. L’obiettivo delle borse di studio è quello di valorizzare alcune figure di giovani professionisti che al momento sono difficili da trovare nel mercato del lavoro.

"Siamo entusiasti di continuare il nostro impegno – dichiarano Francesco e Michela Camorri – nel bando del 2023, saranno assegnate tre borse di studio, e ci auspichiamo una partecipazione significativa come nelle edizioni precedenti. Questa iniziativa rappresenta un impegno costante nel portare avanti i valori e l’eredità morale lasciata da nostro padre, Danilo Camorri. Un impegno continuo per contribuire alla crescita delle nuove generazioni nel nostro territorio".