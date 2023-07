Borsa di studio per animatore di comunità Sostegno all’imprenditoria giovanile

Una borsa di studio per animatore. Nell’ambito del Progetto Policoro, promosso dalla Conferenza episcopale italiana, Inecoop, in collaborazione con la diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, per il 2024 è stata istituita una borsa di 3.120 euro dedicata alla formazione di un animatore di comunità. Attraverso il Progetto, curato da Caritas diocesana, Pastorale sociale e del lavoro e Pastorale giovanile, si vuole affrontare il problema della disoccupazione giovanile, attivando iniziative di formazione a una nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile in un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità.

L’esperienza è articolata in un percorso triennale che prevede per il primo anno una borsa di studio con finalità esclusivamente formative, mentre il secondo e terzo anno la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La borsa di studio del primo anno è finalizzata a sostenere la formazione in materia di lavoro, imprenditorialità giovanile e animazione territoriale ed è destinata a un giovane, tra i 20 e i 32 anni, residente nel territorio della diocesi, diplomato e in possesso di patente B.

Per presentare la domanda c’è tempo fino al 15 settembre all’indirizzo mail [email protected]