Borgo del Natale. Raffica di eventi nel centro storico

SANSEPOLCRO

È il fine settimana "lungo" di Natale e quindi anche a Sansepolcro si intensificano gli appuntamenti del ricco calendario di Borgo del Natale, che vede molto attive le associazioni cittadine e delle frazioni. Fermo restando che saranno aperte le venti casette in legno dislocate fra piazza Torre di Berta e via Matteotti, si comincerà alle 17 di oggi con la sfilata per le vie dei personaggi del presepe vivente organizzato dalla Pro Loco della frazione di Gricignano, cui seguirà quella del gruppo musici dei Balestrieri, che animeranno sempre le strade del Borgo. il programma si completerà in serata nella chiesa del Sacro Cuore, che sarà sede del concerto per l’Africa con la partecipazione del Coro Gospel Altotiberino, dei Piccoli Cantori del Millennio e del Coro delle Maestre Pie. Dopo i balestrieri, sarà la volta degli sbandieratori a solennizzare il Natale, come avviene da qualche anno nel giorno della vigilia, il 24, con una nuova sfilata per il corso e con le successive evoluzioni in piazza. Sempre domani – come avviene da 26 edizioni – inaugurazione della mostra Collettiva d’Arte Varia, a cura della Compagnia Artisti di Sansepolcro, mentre in un’altra frazione di Sansepolcro, Gragnano, sarà aperta la casa di Babbo Natale a cura della Proloco della frazione.

E dopo un 25 dicembre all’insegna della riunione in famiglia, martedì 26 il grande appuntamento con l’inaugurazione del presepe vivente di Gricignano, a partire dalle 16 e a ulteriore dimostrazione del fatto che Sansepolcro sta diventando sempre più la "Città dei Presepi", con la mostra nella chiesa dei Servi e il grande presepe della rionale di Porta Romana nella chiesa di Santa Marta.

L’altra grande notizia riguarda poi il ritorno del festa di Capodanno in piazza Torre di Berta, con una serata di musica e festa grazie alla Ellemono Band. La piazza sarà il cuore pulsante della celebrazione, illuminata a festa. La musica prenderà il via alle 23.30 e tutti insieme si procederà con il conto alla rovescia per dare il benvenuto al 2024, ballando ottima musica live.

C.R.