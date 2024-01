Borgo del Natale, il positivo bilancio di un periodo di grande festa

Arezzo, 8 gennaio 2024 – Oltre 50 eventi in 38 giorni, migliaia di led ad illuminare la città, decine di rappresentazioni della Natività, mostre, concerti e buon cibo.

Il Borgo del Natale a Sansepolcro ha regalato a visitatori e cittadini un periodo di festa in cui si sono alternati momenti di tradizione e contemporaneità portando in città una sferzata di gioia. Forte la collaborazione fra gli enti organizzatori: Comune di Sansepolcro, Confcommercio e Confesercenti, Commercianti del Centro storico, Cna e Confartigianato che hanno dato vita ad una manifestazione che ha celebrato il Natale in ogni sua forma.

Fino al girono di Natale Piazza Torre di Berta è stata il palcoscenico di un'atmosfera incantata, con 20 casette di legno che hanno ospitato una varietà di attività, proposte regalo e delizie culinarie. Il Borgo del Natale è diventato un luogo d'incontro per le famiglie, un rifugio di calore e gioia in cui immergersi completamente nello spirito natalizio.

Molti gli eventi che hanno animato il calendario del borgo del Natale grazie alla disponibilità delle realtà cittadine che hanno organizzato momenti aggregativi sia in città che nelle frazioni di Sansepolcro. La natività è stata celebrata con varie rappresentazioni.

Ampio spazio è stato dedicato all’arte presepiale grazie all’impegno di diverse associazioni: Società Rionale di Porta Romana, Accademia Enogastronomica, Associazione Le Centopelli e Pro Loco di Gricignano che hanno condiviso queste tradizioni con la comunità della Valtiberina ottenendo un grande successo di pubblico a dimostrare che la spiritualità di questo periodo è ancora forte.

Un segno di unione e condivisione in un momento in cui si invoca la pace in tutto il mondo e in cui proprio a Sansepolcro si tramanda fortemente l’importanza della Cultura della Pace. L'Amministrazione desidera ringraziare tutti i partecipanti, gli espositori e i visitatori che hanno contribuito a rendere questa edizione del Borgo del Natale un successo.

L'evento ha dimostrato ancora una volta che la tradizione natalizia può unire le persone e creare ricordi indelebili.