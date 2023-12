Borgo d’Arnolfo: svolta per il futuro. Verso la ripresa degli interventi

di Marco Corsi

Rappresenta una cartolina d’ingresso al centro storico davvero poco edificante, ma dopo anni di tribolazioni, siamo davvero arrivati ad un punto di svolta per il futuro di Borgo Arnolfo, il complesso che sorge sulle ceneri del vecchio ospedale Alberti . Il 15 dicembre a Palomar si terrà l’incontro pubblico per la presentazione del progetto e per la ripresa dei lavori al cantiere. Un passo avanti importante per quest’area, che prenderà il nome di Porta e che avrà un uso residenziale, commerciale e direzionale. La proprietà è stata acquistata all’asta a gennaio 2021 da una società al cui interno vi sono vari gruppi imprenditoriali fra cui Ad Casa e un anno fa è stata firmata la convenzione con il Comune. In attesa della ripresa dell’intervento, il cantiere è stato predisposto nelle scorse settimane. Ma cosa prevede il progetto? Se non ci saranno modifiche al piano originario, tra le opere previste figura una nuova piazza pavimentata con lastre di gres porcellanato carrabile di colore chiaro, un sistema di griglie per la raccolta delle acque meteoriche, giardini pensili sopra la piazza pubblica che, in base al progetto presentato, diventerà pedonale.

Ma sarà possibile il transito di mezzi di soccorso, ad esclusione dei vigili del fuoco, che avranno a disposizione tutta la viabilità al contorno, il carico e lo scarico delle merci. Il verde pubblico è individuato in una zona situata all’interno della fascia di rispetto idraulico, sulla sinistra del Borro della Madonna, mentre un’altra sarà posta al termine di via Mannozzi in corrispondenza dell’inizio di via suor Eleonora Gori. Previsti anche la realizzazione di una nuova strada che collega via Mannozzi con via Martiri della Libertà e che attraversa il Borro della Madonna con un nuovo ponte, la pedonalizzazione della parte finale di Corso Italia e l’inversione del verso di percorrenza di via Suor Eleonora Gori. Questo quanto indicato nel piano presentato nel febbraio del 2022. All’evento alla Casa della cultura parteciperanno il sindaco Valentina Vadi che porterà i saluti dell’amministrazione, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pellegrini, che effettuerà una sintesi della procedura, esponenti della società Ad Casa, proprietari dell’area, i progettisti fra cui l’architetto Riccardo Roda che illustrerà il progetto esecutivo, rappresentanti della società Investire Sgr e dell’agenzia Abita Immobiliare.