Borgo Arnolfo, lavori alla svolta. A metà dicembre riapre il cantiere

di Marco Corsi

"I lavori a Borgo Arnolfo riprenderanno entro la metà del mese di dicembre". Il sindaco Valentina Vadi, dopo aver annunciato la notizia giovedì sera a Teletruria, ha ulteriormente confermato ieri mattina, a margine della conferenza stampa sugli eventi di Halloween in programma la prossima settimana in città. Da alcuni giorni i cancelli del complesso che si affaccia su Corso Italia si sono riaperti e una ditta sta lavorando all’interno per risistemare il cantiere in attesa della ripresa dell’intervento. A Borgo Arnolfo troverà posto un insediamento di natura abitativa, commerciale e residenziale. Nel novembre del 2022 l’amministrazione Vadi approvò il progetto legato alle opere di urbanizzazione e agli edifici dell’area dove un tempo sorgeva l’ex ospedale Alberti. Il nuovo proprietario dell’area, , il 10 febbraio dello scorso anno, aveva presentato al Comune il piano di intervento di quello che diventerà il quartiere "Porta ".

Un progetto importantissimo, che ridisegnerà una zona strategica della città, in pieno centro storico, che un tempo ospitava il presidio sanitario. Tra le opere previste, una nuova piazza pavimentata con lastre di gres porcellanato carrabile di colore chiaro, un sistema di griglie per la raccolta delle acque meteoriche, giardini pensili sopra la piazza pubblica che, in base al progetto presentato, diventerà pedonale. Ma sarà possibile il transito di mezzi di soccorso, ad esclusione dei vigili del fuoco, che avranno a disposizione tutta la viabilità al contorno, il carico e lo scarico delle merci. Il verde pubblico è individuato in una zona situata all’interno della fascia di rispetto idraulico, sulla sinistra del Borro della Madonna, mentre un’altra sarà posta al termine di via Mannozzi in corrispondenza dell’inizio di via suor Eleonora Gori. Previsti anche la realizzazione di una nuova strada che collega via Mannozzi con via Martiri della Libertà e che attraversa il Borro della Madonna con un nuovo ponte, la pedonalizzazione della parte finale di Corso Italia e l’inversione del verso di percorrenza di via Suor Eleonora Gori. La storia di Borgo Arnolfo è legata a quella del vecchio ospedale Alberti. La struttura, infatti, è sorta proprio sulle ceneri del nosocomio, che ha fatto la storia della città e che è stato chiuso dopo la realizzazione del monoblocco di Santa Maria alla Gruccia. Ha una superficie costruita di 7.686 mq e il volume complessivo a 25.365 mc. L’intervento è andato in standby nel dicembre del 2010, in concomitanza con i gravi problemi finanziari della società che era proprietaria dell’immobile. Si tratta di una vicenda tra le più controverse degli ultimi anni.