Borghesi salva la Castiglionese: pari viola contro il fanalino di coda Pontassieve

PONTASSIEVE

1

CASTIGLIONESE

1

PONTASSIEVE: Morandi, Fani, Giannelli L. (71’ Cassai), Fioravanti, Ramacciotti, Giannelli S., Corsi (80’ Sanna), Fantechi, Bianchi, Junior (75’ Batistini), Mannini (64’ Papini).All. Marchionni.

CASTIGLIONESE: Ubirti, Cecci (62’ Meoni), Giorgi, Mbounga Kameni, Menchetti, Menci, Minocci (68’ Falomi), Talladira (55’ Tacchini), Borghesi, Ricci, Viciani (55’ Castaldo).

All. Fani.

Arbitro: Zampieri di Rovigo.

Reti: 26’ Junior, 58’ Borghesi.

PONTASSIEVE - Finisce in parità la sfida giocata tra il Pontassieve e la Castiglionese. Il risultato viene sbloccato da uno dei nuovi acquisti della formazione allenata da Marco Marchionni, che si è mossa molto nel corso della sessione invernale. Al 26’ va a segno infatti il brasiliano Valdemir Cariolano Ribeiro Junior, che dalla distanza insacca il pallone all’incrocio dei pali dopo un lancio lungo. Nel primo tempo i ragazzi di Fani avevano sfiorato la rete con un palo colpito da Ricci e si erano mostrati attivi con i tentativi di Minocci e Talladira, ma il primo tempo si è concluso con i padroni di casa in vantaggio. Nella ripresa la Castiglionese spinge alla ricerca del pareggio, che arriva al 58’, dopo che i locali avevano protestato per un intervento in area di rigore su Bianchi. La formazione viola insiste e riesce a raggiungere l’uno a uno con un gol firmato da Borghesi, che premia gli sforzi della compagine aretina sugli sviluppi di una rimessa laterale. Nel finale i locali si rendono pericolosi con un’azione in contropiede che sfuma. Il Pontassieve resta ultimo, ma muove ancora la classifica, avvicinandosi ad un solo punto dal Firenze Ovest. Per la Castiglionese quarto pareggio di fila e la vittoria che manca dal 10 dicembre scorso. Domenica prossima appuntamento al Faralli contro lo Scandicci.