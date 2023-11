Book Festival, pagine di gloria. In 3500 per i tre weekend. Clou con Marcorè, Hendel e Leo

di Luca Amodio

Sono arrivati in oltre 3500. Si conclude così, con un vero trionfo di pubblico e di critica, la quinta edizione del Book Festival che ha celebrato il suo ultimo atto domenica scorsa. Una kermesse che ha preso il via tre settimane fa, a inizio novembre, con l’esibizione dell’attore marchigiano Neri Marcorè (nella foto) che tra risate e momenti di riflessione ha incantato il pubblico, in una performance in cui ha anche preso il braccio la sua chitarra per portare in galleria Furio del Furia, i grandi nomi del cantautorato con Gaber e De Andrè, ma anche Guccini e Bennato. Tre weekend, uno dietro l’altro in cui sono saliti sul palco a raccontare le loro storie e i loro libri personaggi del calibro di Edoardo Leo, Paolo Hendel, Pietro Orlandi, Erri de Luca, Tiziano Scarpa, Paolo di Paolo ma anche penne del panorama aretino come Tito Barbini, Enzo Brogi e Paolo Giulierini, all’indomani del suo saluto al Mann di Napoli. "Un progetto nato prima della pandemia e che si è imposto come punto di riferimento a livello toscano – racconta Jacopo Franci vice sindaco ed assessore alla cultura del Comune – senza dubbio l’edizione appena conclusasi ha dimostrato quanto la nostra città possa essere dinamica e vitale anche in campo culturale".

In tre settimane la cittadina del Carnevale ha ospitato trenta autori, venti presentazioni di libri, dieci incontri con scrittori, due concerti e uno spettacolo teatrale. " è stato il centro culturale della provincia e non solo, grazie alla partecipazione di scrittori, autori, attori, cantanti, donne e uomini di spettacolo che hanno scelto quale palcoscenico per mostrare la propria arte", continua Franci che anticipa. Lo staff del Festival, guidato da Anna Cherubini e Luca Baldini per la direzione artistica, e Andrea Vigni come responsabile è già al lavoro per la sesta edizione ma anche per un nuovo progetto, per ora top secret, senza anticipazioni,che prenderà il via in primavera sempre nella cornice del Book Festival.

"Letteratura, attualità, musica, arte abbiamo affrontato tutti i temi che animano la nostra società. Siamo convinti che il format del Book Festival sia vincente e che anche in futuro possa essere cuore culturale ma anche motore di crescita economica e turistica", concludono in coro gli organizzatori.