"Bonus edilizi alla fine, materie prime alle stelle"

Quale sarà il futuro dell’edilizia nella nostra provincia? Quali saranno le difficoltà che le tante imprese artigiane del territorio dovranno affrontare? Tutte domande che al momento non trovano risposte adeguate. "Ci troviamo a vivere un momento davvero molto delicato e complesso", sottolinea Leonardo Fabbroni (nella foto), il vice presidente di Confartigianato Imprese Arezzo. "I bonus sono stati in grado di dare ossigeno al mercato, di efficientare il patrimonio edilizio della nostra provincia", spiega Fabbroni. Oggi però si apre un nuovo scenario pieno di dubbi ed interrogativi. "Durante gli ultimi anni a causa delle tensioni internazionali, della speculazione e della pandemia, i costi delle materie prime sono lievitati. Pensiamo al legno – sottolinea Fabbroni – il suo prezzo è in leggera discesa ma ancora ben lontano dal listino 2020", spiega Fabbroni. "Per non parlare del vetro, il prezzo è triplicato e non accenna a scendere. Questo sta diventando un problema insormontabile". Da un lato l’inflazione sulla maggior parte dei beni del paniere di consumo, dall’altra la crescita dei prezzi delle materie prime dell’edilizia potranno nel futuro prossimo mettere le famiglie in seria difficoltà di fronte alla scelta di sostenere o meno alcune spese. "Ci troviamo in difficoltà nel redigere i preventivi – sostiene Fabbroni – purtroppo i costi delle materie prime non ci permettono di stare sotto una certa soglia, a questo si aggiunge il fatto che i bonus per l’edilizia si stanno diradando".