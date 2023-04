Bonifiche dei siti contaminati d eu, Fratelli d’Italia in campo

BUCINE

"Perché non sono ancora iniziate le bonifiche nella gran parte dei siti contaminati dal Keu?".

A chiederlo, attraverso un’interrogazione, i consiglieri regionali del gruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli, Alessandro Capecchi, Diego Petrucci, Vittorio Fantozzi e Gabriele Veneri. In Valdarno le operazioni di contenimento del Keu riguardano nello specifico il cantiere Tozzi di Bucine e l’impianto di recupero rifiuti Lerose Srl nella frazione di Levane, per i quali si sta procedendo con la messa in sicurezza. Ma per la bonifica la situazione è molto più articolata e complessa. "All’impianto Lerose di Bucine si stanno ancora individuando le priorità di intervento – spiegano i consiglieri di Fdi – Visto che come Fratelli d’Italia siamo stati i primi a chiedere un Commissario nazionale per le bonifiche, perché il decreto 152 lo consentirebbe, ci siamo resi disponibili a sollecitare il Governo per tale nomina. Vorremmo anche sapere qual è l’esito della ricognizione regionale, annunciata lo scorso luglio dall’assessore Monni, per l’individuazione di altri nuovi siti potenzialmente contaminati dal keu". Gli esponenti del partito di Giorgia Meloni hanno inoltre ricordato che gli studi effettuati dall’Università di Pisa hanno stabilito che il Keu in presenza di ossigeno, pioggia e umidità si ossida e si trasforma in esavalente, una sostanza cancerogena.

"La gravità – aggiungono – degli effetti dell’inquinamento diffuso per l’utilizzo dei materiali riciclati contenenti Keu prodotto dall’impianto Lerose erano purtroppo già noti e gli studi del Dipartimento di Scienze della Terra di Pisa confermano l’urgenza di un intervento tempestivo nella bonifica dei terreni contaminati. Risulta che non tutti i Comuni interessati abbiano adottato i relativi piani di caratterizzazione. La legge regionale n.302006 attribuisce al Comune competente le funzioni amministrative in materia di bonifica, ma qualora il Comune non provveda è la Regione che deve attivarsi".