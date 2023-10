Boni, Massini, Incontrada. Il Petrarca svela gli assi. Parte la nuova stagione

Stefano Massini, Andrea Pennacchi, il ritorno in città di Vanessa Incontrada, Alessio Boni e il Nuovo Balletto di Toscana. Parte mercoledì 1 novembre la nuova stagione del Teatro Petrarca di Arezzo. Nove titoli per un totale di sedici appuntamenti nel cartellone che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, la Fondazione Guido d’Arezzo e il Comune. Anche per questa stagione Arezzo ospiterà alcuni tra gli spettacoli e i nomi più interessanti della prosa e della danza nazionale.

Un programma creato restando in ascolto del pubblico e al tempo stesso tenendo fede alla qualità che contraddistingue il cartellone del Teatro Petrarca.

Torna anche la Stagione off con la Rassegna Z generation, dedicata alle nuove generazioni, a cura di Officine della Cultura, che prevede cinque appuntamenti tra febbraio e aprile 2024 al Teatro Pietro Aretino con inizio alle 17.30.

La stagione ufficiale si apre mercoledì 1 e giovedì 2 novembre alle 21 con Romeo e Giulietta di Shakepseare, per la regia di Gigi Proietti. Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre, Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sono i protagonisti di Scusa sono in riunione…ti posso richiamare? Attuale e acutissima commedia degli equivoci. Mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio al teatro Petrarca arriva Alessio Boni con Iliade il gioco degli dei. Uno spettacolo del quadrivio di Francesco Niccolini, con Iaia Forte, Francesco Meoni, Marcello Payer.

Spazio alla danza, giovedì 25 gennaio, con Quatuor Pour la fin du temps di Olivier Messiaen e Mario Bermúdez Gil, prodotto dal Nuovo Balletto di Toscana diretto da Cristina Bozzolini.

Martedì 30 e mercoledì 31 gennaio Andrea Pennacchi porta in scena Arlecchino di Marco Baliani. Martedì 20 e mercoledì 21 febbraio è il momento di Stefano Massini con lo spettacolo ispirato a Sigmund Freud L’Interpretazione dei sogni.Ultimi appuntamenti in cartellone, il 23 e 24 marzo: al teatro Petrarca arriva Antonio Rezza con Fratto..X.

Angela Baldi