Riccardo Bonauguri, altro valido portacolori della Società Balestrieri Sansepolcro, si è aggiudicato il trofeo (nella foto il podio) in onore di Piero della Francesca, gara individuale disputata al "Luigi Batti" di Porta del Ponte e alla quale hanno preso parte 27 tiratori. Al secondo posto Marco Guerrini Guadagni e al terzo Luciano Mazzini. Come da tradizione, chi si aggiudica questa sfida si porta a casa anche la rotella artistica, dipinta per l’occasione da un’artista. Stavolta, l’autrice della rotella è stata Rosanna Besi. Con questo appuntamento, che va in scena a ridosso del 12 ottobre, anniversario della morte di Piero della Francesca, si è conclusa la stagione agonistica 2023 per ciò che riguarda all’aperto, ma già dal prossimo week-end si comincerà a gareggiare al coperto e in questo caso non per una questione atmosferica, ma anche di comodità. Nel locale sottotribuna dello stadio Tevere, infatti, vi sono quattro banchi a disposizione per poter tirare e il prossimo fine settimana i partecipanti saranno di più. È infatti in programma il memorial "Bista Procelli", in onore del grande artigiano e armaiolo che ha dato una svolta tecnica alla balestra; Procelli è morto nel 1998 e fin dall’anno successivo lo ricordano i tiratori di più città, che sono in possesso di una balestra di Bista.

E a Sansepolcro, per misurarsi con i locali, arriveranno i colleghi di Gubbio e di Norcia, Terra del Sole e San Marino. "Andiamo verso la conclusione di un’altra importante annata – ha dichiarato il presidente Stefano Tarducci – e non è certo la sconfitta nel Palio di Sansepolcro a rendere meno positivo il bilancio di un 2023 che ci ha visti trionfare a Gubbio e poi anche torneo Bai, sia a squadre che individuale".