Bombolo e il segreto delle vittorie "Le idee migliori durante le cene Dietro un grande lavoro di squadra"

di Luca Amodio

Sono i glory days in casa Bombolo. Alla fine un bis non lo si fa mica per caso. Anzi, se si considerano le ultime quattro edizioni i successi salgono addirittura a tre. Insomma, sia nel breve che nel medio periodo, sono gli anni d’oro del grande cuore rosso che nelle ultime edizioni del Carnevale della Chiana ha alzato la coppa ben tre volte: due domeniche fa con il carro "la bestia dentro", il giugno scorso con "confronto con l’ombra" e nel 2019 con "Follemente".

Quasi un’egemonia, interrotta solo nel 2020 col trionfo dei Rustici. Ma i bianco rossi, prima di questa striscia di successi, sono stati digiuno 10 anni: dal 2009. E, ad andare a ritroso, anche di più. Ci aveva scherzato il presidente del cantiere, Francesco Capecchi, che aveva ricordato come, "da giovane ero stato anche 13 anni (dal 1993 al 2006, ndr) senza vincere: beati i nostri ragazzi che stanno vivendo un successo dietro l’altro".

Poi aveva sottolineato un altro aspetto non da poco: "che la vittoria forgia il gruppo".

Alzare la coppa, l’ultima domenica di sfilate, significa anche coronare il lavoro fatto durante l’anno, a cui hanno contribuito tutti i cantieristi, giorno dopo giorno. "Questo, il popolo bianco rosso, è un mondo sociale e artistico meraviglioso: il merito è soprattutto loro", ci ha detto così Nico Posani, in arte "Della Palma", pittore del cantiere Bombolo nelle ultime due edizioni, "una delle due new entry che ci ha fatto fare il salto di qualità", aveva rivelato Capecchi. "Non mi reputo più bravo, mi metto in competizione: penso di aver portato un sistema pittorico innovativo dove trasmetto le mie idee, cerco di interpretare la vita, con colori e una pittura diversa".

Analogie e differenze degli ultimi due carri? "La mia interpretazione personale artistica è la stessa, cioè una tracciabilità direi melodrammatica, romantica e post apocalittica; mentre la differenza direi la scelta dei colori, il valore cromatico".

Poi chiosa: "ecco, la tecnica cambia, la filosofia no".

Ma è tutto un gioco di squadra. In questo caso ance con l’amico e collega Roberto Masi (ecco il secondo nome di punta) direttore artistico dei bianco rossi. E a volte le idee, magari le più belle, vengono fuori anche davanti a un piatto di pasta. "Vogliamo portare qualcosa in più, portare l’emozione".

Per l’ultimo carro, un’allegoria di Moby Dick, si lavorava da tempo, quasi da prima dell’edizione scorsa del Carnevale. La ragione della vittoria? Masi, non si sbilancia, "forse la scultura, ma anche la pittura era il top, e poi la musica è fondamentale: come in un film la colonna sonora è un’arma vincente".

Così ci ha detto Masi che dal 2019 è nel team di Bombolo, "il primo anno, il primo da direttore artistico, avevo qualche dubbio, qualcosa che col senno di poi avrei rivisto; poi negli anni la qualità è aumentata, il gruppo di lavoro è fantastico, negli anni nuovi giovani si sono aggiunti allo zoccolo duro". Il carro più bello? Masi non ha dubbi, "quello di quest’anno".