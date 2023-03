Bombolo all’impazzata Il delirio del Carnevale Ottocento in piazza alla festa della vittoria

di Luca Amodio

Erano almeno in 800, sabato scorso: un popolo, quello del bianco rosso, in festa per le vie del centro di Foiano. "Ri-vinto noi", così c’era scritto su di un cartello appeso sul carro della Rificolonata. Chiaro, netto, inequivocabile, perentorio. Beh, d’altronde quella di sabato scorsa non è stata mica una semplice festa della vittoria per il grande cuore rosso. No, semmai è stata la "rifesta della rivittoria". Bombolo lo ripete e sottolinea con gusto, con il gusto - che dà ancora l’acquolina - di aver firmato un bis: "stavolta proprio con gli avversari storici, i Rustici", ci aveva detto il presidente Capecchi mentre alzava la coppa della vittoria due domeniche fa. La stessa coppa che è stata al centro della giornata di sabato. Quella che già dalle 15 ha messo in moto i cantieristi bianco rossi, che dal primo pomeriggio si erano ritrovati al loro quartier generale, pronti a partire in corteo per il centro di Foiano. Con loro, il carro mignon dell’ultima domenica ma anche un arsenale di sfottò mordaci e schietti verso gli avversari, in quello che è lo spirito del Carnevale e del regno di Re Giocondo. Per i Rustici è andato in scena lo scketch "c’è posta per te", dove nelle lettera a loro dedicata si rimarcava l’ultimo posto per i bianco blu. Ma ce n’è stato per tutti: per i Nottambuli alcuni cantieristi si erano vestiti da astronauti, a ironizzare sul tema del loro carro; ma non sono stati risparmiati nemmeno gli Azzurri dai cartelloni dei bianco rossi.

Poi, dopo gli scherzi e le burla è iniziato il banchetto con più di 800, tra cantieristi e simpatizzanti del Carnevale, arrivati al punto ristoro in corso Vittorio Emanuele. Due porchette divorate, confermano l’entusiasmo dei vincitori. Senza poi considerare la torta della vittoria - rivittoria, pardon - con al centro la stampa del carro "la bestia dentro", un’allegoria di Moby Dick, con cui Bombolo si è aggiudicato la seconda vittoria consecutiva e la terza in quattro edizioni.

E adesso? L’obiettivo è il tris perché come rimarca Capecchi "l’obiettivo è sempre vincere". "Io da ragazzo per vincere ho aspettato anche 13 anni, invece i nostri ragazzi più giovani stanno vivendo un successo dietro l’altro", ci scherza Capecchi. Che poi vincere significa anche forgiare il gruppo, premiare quanto è stato fatto, giorno dopo giorno, dentro il cantiere con passione e dedizione. A proposito, all’edizione 485 manca ancora un anno ma già dal prossimo mese i bianco rossi inizieranno a buttare giù il progetto così da partire per la lavorazione vera e propria dopo l’edizione di giugno del carnevale. Proprio stasera il comitato discuterà le date. Ma prima, the show must go on, perché tra fine marzo e inizio aprile ci sarà anche la cena sociale della vittoria per Bombolo.