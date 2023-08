Blitz sulle discariche abusive Rifiuti speciali nelle periferie

di Gaia Papi

Decine di metri cubi di oggetti provenienti da sgomberi e da raccolta porta a porta, insieme a rifiuti speciali pericolosi e non destinati al successivo recupero o smaltimento. C’era veramente di tutto nelle tre aree, due terreni al confine tra il comune di Arezzo e le Ville di Monterchi e uno a Santa Firmina, sulle quali un 50enne aretino, operante in tutto il territorio provinciale, stoccava rifiuti e robivecchi. Attività, con ogni probabilità, in piedi da molto tempo, lo fa pensare la grande quantità di oggetti stivati nelle tre aree, e che lui svolgeva senza alcuna autorizzazioni. Aveva messo n piedi una vera e propria impresa, che operava ad Arezzo nel settore dei cosiddetti "robivecchi" e nel recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ma che non era censita alla Camera di Commercio di Arezzo.

Un comportamento illegale, insomma, ma che l’uomo portava avanti indisturbato, l’area scelta al confine con Ville di Monterchi era infatti ben visibile dalla strada. Senza autorizzazioni quindi, ma anche su aree agricole e di pregio paesaggistico, in spregio al Codice del paesaggio e al Regolamento urbanistico comunale.

Lo hanno scoperto i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura, coadiuvati da personale della polizia municipale e del dipartimento Arpat di Arezzo.

I carabinieri, nei numerosi sopralluoghi effettuati, hanno constatato che le attività di raccolta, accumulo e recupero di materiali nelle aree in questione, erano a pieno regime, tanto da richiamare persone da ogni dove. Il 50enne è stato quindi denunciato per violazione delle norme in materia di illeciti edilizi e paesistici e per aver svolto attività di raccolta e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi senza aver alcuna autorizzazione.

L’attività illecita è stata quindi interrotta e i terreni, le merci e i rifiuti sono stati sequestrati, anche per eseguire una approfondita indagine ambientale finalizzata ad acclarare se suolo, sottosuolo e acque superficiali, abbiano subito, nel tempo, contaminazioni. I robivecchi saranno inoltre oggetto di ulteriori accertamenti per determinarne l’effettiva provenienza.