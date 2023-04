Blitz dei carabinieri nelle zone industriali Ubriachi alla guida finiscono nei guai

AREZZO

Si erano messi alla guida dopo aver bevuto un bicchiere, forse anche due, di troppo. Li hanno sorpresi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Arezzo nel fine settimana. Per loro è scattata la denuncia. Week end di super controlli sulle strade aretine. Dalla sera alle ore notturne, sono scesi in campo dieci equipaggi dislocati nei punti di maggior criticità, sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, sia dell’area urbana che delle zone industriali. Approfondite perlustrazioni sono state svolte anche nelle zone intorno alle aziende orafe, sulle quali sono tornati ad accendersi i riflettori dopo i furti delle ultime settimane. Andati a segno o tentati, i colpi sono sempre meglio organizzati, segno che in azione ci sono bande ben organizzate. La preoccupazione tra gli orafi si fa sempre più crescente, ecco che i controlli da parte delle forze dell’ordine si sono intensificati. Al termine del fine settimana sono state 118 le auto e le moto fermate; identificate 284 persone. Gli uomini dell’arma hanno anche attivato servizi mirati alla prevenzione delle "stragi del sabato sera", controlli sono stati quindi svolti con l’utilizzo dell’etilometro. Attraverso l’analisi sono state trovate quattro persone con una concentrazione di alcol nel sangue superiore a quanto prevede la legge. Come specificato nell’articolo 186 del Codice della Strada, la soglia sotto la quale è necessario stare è di 0,5 gl. I carabinieri hanno quindi denunciato i quattro, tre uomini ed una donna tra i 55 ed i 32 anni, nei loro confronti è scattato anche l’immediato ritiro della patente di guida. Due uomini, invece, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati con coltelli il cui porto non è apparso giustificato.