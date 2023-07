Blitz dei Carabinieri a Foiano, 16 grammi di cocaina e una serra artigianale per marijuana

FOIANO

È stato il fiuto di Batman a indicare l’armadietto dove erano custoditi sedici grammi di cocaina, già divisa in dosi e medicinali utilizzati per tagliare lo stupefacente e preparare le confezioni. Il cane anti-droga, è stato la bussola dei carabinieri di Poggibonsi che hanno eseguito il blitz a Foiano nell’abitazione di un uomo, denunciato insieme a un’altra persona di Monteroni d’Arbia, nel Senese. Entrambi sono accusati di detenzione della "polvere bianca" a fini di spaccio.

Oltre alle dosi già pronte per la vendita, nelle loro case gli investigatori hanno trovato materiale per confezionarle e una serra artigianale per la produzione di piante di marijuana.

Nel caso del foianese, il cane Batman del Gruppo cinofili dell’Arma, si è diretto subito in cucina indicando con insistenza un armadietto, al cui interno i carabinieri hanno trovato circa 16 grammi di cocainà. A Monteroni, quando ha visto i militari alla porta di casa, l’uomo ha consegnato lo stupefacente. In una pertinenza della proprietà è stata scoperta una serra artigianale con cinque piante di marijuana dell’altezza di un metro e 500 grammi di infiorescenze di cannabis.

L’asse tra la Valdichiana aretina e senese si conferma crocevia di spaccio. Ad aprile, dopo una lunga indagine partita nel 2021, i carabinieri di Montepulciano hanno stroncato un traffico di cocaina e sgominato un gruppo composto da ventisei persone, verificando un centinaio di cessioni di droga.

L’indagine ha portato a tre arresti con obbligo di dimora e sette quelli domiciliari, misura scattata anche per un 47enne di Foiano. Erano stati sequestrati sette chili di coca per un valore di trecentomila euro, cifra che sarebbe triplicata una volta piazzato al dettaglio il quantitativo di stupefacente, oltre a settantamila euro in contanti. Tutto era partito da un arresto per droga avvenuto nel 2021 a Sinalunga - paese in provincia di Siena, al confine con Foiano - quando un padre era finito in carcere e il figlio che usciva dall’abitazione era stato denunciato perché trovato con alcune dosi.