Blitz antidroga nelle scuole In aula carabinieri e cani

di Laura Lucente

Blitz antidroga a sorpresa nelle scuole superiori del territorio nell’ottica del contrasto allo spaccio e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope tra i giovanissimi. I carabinieri della compagnia di Cortona hanno bussato alle porte degli istituti scolastici Angelo Vegni a Cortona e all’istituto Ipsia di via Madonna del Rivaio a Castiglion Fiorentino per controlli a tappetto del plesso. In particolare sono stati i militari dell’Arma delle stazioni di Castiglion Fiorentino e di Terontola ad operare coadiuvati dall’unità antidroga dei carabinieri di Firenze con il cane di ricerca Csito. Sono stati controllati certosinamente corridoi e aule sotto lo sguardo sorpreso dei giovani studenti. Una prima ispezione che ha dato esito negativo, ma che fa parte di un’azione mirata e costante da parte delle forze dell’ordine sia al contrasto che alla prevenzione del fenomeno di spaccio di droga.

Appena una settimana fa, per esempio, era stato lo stesso comandante della compagnia dei carabinieri di Cortona Antonio De Santis, a recarsi di persona all’istituto alberghiero e agrario Vegni a parlare di "cultura della legalità" nell’ambito del progetto ministeriale dedicato proprio alle scuole. In quella occasione, accompagnato dal Maresciallo Capo della stazione di Terontola Matteo Brucato e da un equipaggio dell’aliquota radiomobile di Cortona, erano stati affrontati anche altri temi caldi tra i giovanissimi, tra cui la problematica della guida in stato di ebbrezza, spiegando quali sono i limiti di alcol nel sangue concessi e quali sono le conseguenze se trovati alla guida.

Sono seguite anche alcune prove pratiche di utilizzo dell’etilometro alla quale i ragazzi si sono sottoposti divertiti, pur ben consapevoli della serietà della materia trattata. Il Capitano De Santis sia al Vegni che in occasione di una visita analoga all’Ipsia di Castiglion Fiorentino, aveva poi illustrato in che modo i Carabinieri contrastano e prevengono la commissione di reati di vario genere quali il bullismo, il cyber bullismo, l’abuso di bevande alcoliche e l’assunzione di sostanze stupefacenti. "Ci sono degli errori che, seppur commessi in buona fede, sono imperdonabili e da cui non si torna indietro", ha ricordato il Capitano ai giovani. Il territorio cortonese, poco tempo fa, aveva anche beneficato di un finanziamento ministeriale con la Prefettura per promuovere iniziative per prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, grazie all’installazione di 10 le telecamere posizionate in punti strategici fuori dalle scuole. Intanto i controlli nelle scuole e nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani e giovanissimi proseguiranno anche nelle prossime settimane.