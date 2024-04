Bimba salvata al Meyer. Il padre con gli amici dona somma all’ospedale

CIVITELLA

Era il 20 settembre dello scorso anno quando la piccola Vittoria, nemmeno 4 anni, lasciava l’ospedale pediatrico Meyer. "È la fine di un incubo" aveva sottolineato il papà, Leonardo, mentre con mamma Elena e il fratello Sebastiano, di tre anni più grande, aspettava di riabbracciarla. "Sindrome emolitico-uremica", cosiddetta Seu la diagnosi della malattia che era risultata fatale pochi giorni prima ad un’altra bambina. "Stavamo tornando da una vacanza in Puglia quando Vittoria ha accusato un disturbo intestinale fortissimo - racconta il padre - abbiamo impiegato oltre 10 ore per arrivare a casa. Praticamente ci fermavamo in ogni Autogrill". Poi a casa alla febbre e al disturbo che non passavano si era unito un altro sintomo. "Mia moglie si è accorta che la bambina aveva del sangue nelle feci". La corsa al San Donato dove Leonardo ed Elena sottolineano la tempestività della diagnosi da parte del personale del reparto di pediatria che predispone il trasferimento in ambulanza al Meyer di Firenze dove Vittoria è rimasta in isolamento e dove tra terapie con monoclonali e trasfusioni di sangue è riuscita a sconfiggere la malattia.

Da quell’istante per Leonardo insieme alla moglie è nato il desiderio di aiutare chi aveva curato la propria figlia nel momento del bisogno e così con un gruppo di amici ha organizzato un evento per raccogliere una somma da devolvere al Meyer. "Volevo mantenere la promessa che mi ero fatto - racconta - con un gruppo di amici, gli Amici Miei di Arezzo, con i quali ci frequentiamo ormai da 20 anni se non più, abbiamo deciso di organizzare una cena di beneficenza, con la quale abbiamo raccolto 4.300 euro che abbiamo provveduto già a bonificare alla Fondazione ospedale Meyer".

M.M.