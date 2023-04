Bilancio di previsione, tasse ferme Opere pubbliche per 24 milioni

Nessun aumento di tasse, mantenute le riduzioni e le facilitazioni, battaglia all’evasione fiscale con sincronizzazione di tutte le banche dati comunali fiscali con quelle anagrafiche e finanziarie di Camera di Commercio, Ufficio del Registro e Agenzie delle Entrate. E ancora incremento delle entrate dovuto ai nuovi insediamenti industriali e artigianali nel territorio comunale, una diminuzione dei trasferimenti statali, ma un aumento delle risorse intercettate, passate da 1 milione di euro nel 2020 a 14,6 milioni nel 2023, che diventeranno 24 milioni nel 2024, la metà dei quali saranno fondi Pnnr. Nel 2023 ci saranno poi 15 milioni di euro di investimenti in opere pubbliche. Questi gli aspetti principali del bilancio di previsione e del documento unico di programmazione, 2023-25, illustrati ieri mattina dal sindaco Valentina Vadi e dal vice sindaco Paola Romei. Come ha ricordato il primo cittadino, una delle missioni dell’esecutivo è stato quello di lavorare sulle progettazioni, intercettando poi finanziamenti regionali, statali ed europei. "Come amministratori pubblici – ha aggiunto Vadi - sentiamo forte la responsabilità di riuscire a gestire queste risorse nel modo migliore, ad esclusivo vantaggio della comunità cittadina" "Non ci sarà nessun aumento sulle tariffe dei servizi a richiesta da parte delle famiglie - trasporto pubblico, scuola materna e mensa", ha ricordato Paola Romei.

Tra gli investimenti previsti, gli interventi di adeguamento funzionale del cinema teatro comunale, il nuovo polo scolastico 0-6, il nido al Ponte alle Forche. "Continua poi l’attività nell’ambito della tutela ecologica, con il miglioramento del ciclo della gestione dei rifiuti, la realizzazione delle ciclabili ed i progetti di piantumazione, nell’ambito delle manutenzioni e con l’attuazione del project dell’illuminazione pubblica con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti", hanno aggiunto sindaco e assessore. Sul fronte culturale, tante attività e la previsione di una nuova mostra nell’ambito del progetto Terre degli Uffizi. Per le politiche sociali, iniziative a sostegno delle fasce più fragili e progetti specifici per il sostegno alla povertà. Riguardo alla transizione digitale, il Comune di San Giovanni ha intercettato cinque finanziamenti Pnrr per oltre 300mila euro che consentiranno di spostare la maggior parte dei servizi erogati su piattaforme digitali e di strutturare iniziative per migliorare le competenze digitali dei cittadini.