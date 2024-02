Bilancio da 26 milioni: soldi per scuole e sociale

Oltre 26 milioni di euro tra investimenti e spesa corrente senza ritoccare imposte e tariffe nonostante la chiusura della discarica di Podere Rota che porterà minori introiti nelle casse comunali. Il parlamentino di Terranuova Bracciolini ha approvato il bilancio per il triennio 2024 - 2026 che prevede quasi 18 milioni per la spesa corrente, di cui un milione e mezzo destinati alla scuola e 5 milioni e 600 mila euro per l’erogazione dei servizi sociali, e 5 milioni per le opere pubbliche. Il via libera allo strumento finanziario, presentato e discusso nel corso di due sedute dedicate dell’assemblea cittadina, è arrivato entro il 31 dicembre, nel rispetto delle nuove tempistiche e modalità previste dal Decreto legislativo del Mef del luglio scorso. Una scadenza rispettata che consentirà agli uffici del municipio di gestire il lavoro e le prestazioni alla cittadinanza in maniera efficiente ed efficace". Si tratta di un bilancio rigoroso e sostenibile per la spesa corrente – ha spiegato l’assessore Massimo Quaoschi in sede di presentazione – e prudente e realistico per quella in conto capitale e gli investimenti". Anche perché gli amministratori hanno dovuto appunto tenere in considerazione il taglio dei proventi legati al sito di smaltimento rifiuti terranuovese, portando avanti l’iter avviato ormai da anni per evitare impatti negativi all’attività del Comune. "Come per l’anno passato – ha sottolineato Quaoschi – è proseguito il processo graduale di riduzione, contenimento e riorganizzazione della spesa, motivato dalla significativa diminuzione delle risorse derivanti dalla gestione degli impianti di Podere Rota.

Siamo riusciti a mantenere il livello quantitativo e qualitativo dei servizi e non ci sono variazioni sulle tasse a carico dei cittadini, salvo qualche piccolo adeguamento per le entrate minori. Per fronteggiare questo nuovo quadro economico l’amministrazione ha riorganizzato complessivamente le voci di spesa così da non impattare sui tributi locali". Altro aspetto non secondario il saldo delle fatture ai fornitori.

L’amministrazione si conferma virtuosa per la puntualità tanto che nel 2023 ha saldato i conti con circa 20 giorni di anticipo rispetto alle scadenze. "Un trend positivo consolidato nel tempo che dimostra l’attenzione dell’ente al settore. Sappiamo quanto sia importante per le imprese avere la certezza dei pagamenti e la garanzia di ricevere quanto spetta loro in tempi adeguati. In più, spesso i fornitori operano nel nostro territorio – ha concluso il titolare delle deleghe a Bilancio, Finanze e Patrimoni – e quindi ridurre al minimo le attese è un modo concreto per immettere liquidità e non gravare sulle casse delle nostre realtà imprenditoriali".

Maria Rosa Di Termine