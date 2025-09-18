Bignami e la sfida di Fratelli d’Italia: "Vincere in Toscana è possibile". Veneri: "Andiamo tutti a votare"

Terrazza piena per l’iniziativa di Fratelli d’Italia che ha visto protagonisti il capogruppo alla Camera dei Deputati Galeazzo Bignami e i candidati del partito alle prossime elezioni regionali. L’occasione per discutere i temi chiave della campagna elettorale e di ascoltare le proposte della cittadinanza, rafforzando il legame tra istituzioni locali e cittadini. Durante l’incontro, Bignami ha illustrato le priorità politiche del partito a livello regionale, sottolineando l’importanza di programmi concreti e di una presenza costante sul territorio. "Abbiamo deciso di confrontarci con i cittadini in maniera diretta, senza filtri né intermediari – ha spiegato Bignami – la Toscana ha bisogno di visione chiara e di rappresentanti capaci, che sappiano coniugare esperienza e conoscenza del territorio con progetti realizzabili. Questa serata è stata l’occasione per ascoltare idee, suggerimenti e aspettative della comunità aretina, rafforzando il nostro impegno verso una politica trasparente e vicina ai cittadini".

"Vogliamo costruire un percorso credibile, basato sulle persone e sui contenuti. Gli incontri sul territorio ci permettono di raccogliere le proposte della cittadinanza e di tradurle in azioni concrete. È fondamentale, oggi più che mai, dare voce alle esigenze reali dei cittadini, rafforzando la partecipazione attiva nella vita politica regionale: andiamo tutti a votare" ha detto il capolista ad Arezzo e consigliere regionale uscente di FdI Gabriele Veneri.

"La Toscana con Tomasi può cambiare, è contendibile: possiamo vincere se siamo capaci di cambiare la sanità, aiutare le imprese e rendere la Toscana una Regione capace di andare alla velocità che le spetta. Tomasi non va a qualsiasi inaugurazione, la nostra è la cultura del fare, il contrario del presenzialismo di Giani" ha aggiunto il dirigente nazionale meloniano Francesco Macrì.

All’appuntamento hanno preso parte, oltre a Veneri e Macrì, anche i candidati aretini per il consiglio regionale: Giovanna Carlettini, Francesco Lucacci, Laura Chieli, Lorenzo Allegrucci, Stefania Franceschini, Alessandro Cerboni e Manuela Ferri. Ognuno ha avuto modo di presentare la propria visione e i programmi specifici per la provincia, dando particolare attenzione ai temi di sviluppo economico, infrastrutture, sanità e istruzione.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di campagna elettorale che ha visto il partito impegnato in molteplici incontri con i cittadini della provincia di Arezzo. La scelta della terrazza Fraternita, con la sua posizione panoramica e la vista su piazza Grande, ha contribuito a creare un’atmosfera raccolta, favorendo la vicinanza tra elettori e rappresentanti politici.

La serata ha inoltre offerto un momento conviviale, con spazi di dialogo informale tra partecipanti e candidati, rendendo l’incontro un’occasione di vera comunità politica.