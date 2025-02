Big Brunello tasting 2025, Confcommercio: "Cortona al centro della scena internazionale"

Arezzo, 19 febbraio 2025 – Giovedì 20 febbraio, dalle 11 alle 17, la suggestiva Piazza Pescheria di Cortona ospiterà la quarta edizione del Big Brunello Tasting 2025, un evento d'eccezione che accoglierà 41 aziende produttrici di Brunello di Montalcino, tra cui quella del fondatore Biondi Santi.

L’iniziativa, aperta a tutti, rappresenta un'occasione unica per immergersi nel mondo del Brunello e vivere un'esperienza enologica di livello internazionale.

"L’evento non è solo un momento di celebrazione del vino, ma un tassello fondamentale nella strategia di destagionalizzazione del turismo a Cortona", sottolinea il responsabile della delegazione cortonese di Confcommercio Carlo Salvicchi, " con l’arrivo di circa 150 visitatori internazionali, principalmente dagli Stati Uniti, che soggiorneranno per un’intera settimana in città, il Big Brunello Tasting punta a dare nuova linfa all’economia locale proprio in un periodo tradizionalmente segnato dal calo dei flussi turistici".

Dal 17 al 22 febbraio, gli ospiti avranno l'opportunità di visitare le cantine e le aziende locali, approfondendo la conoscenza del territorio e dei suoi prodotti d’eccellenza. "L'iniziativa - precisa Salvicchi - coinvolgerà anche il settore della ristorazione e dell’ospitalità, con la partecipazione attiva di realtà come l’Enoteca Molesini e il Ristorante La Loggetta, esempi di imprese locali impegnate nella promozione di iniziative che sostengono l’economia cittadina nei periodi di bassa stagione".

Secondo l'associazione di categoria, il Big Brunello Tasting 2025 si conferma dunque come "un appuntamento imperdibile per gli appassionati di vino e un’opportunità strategica per rafforzare il posizionamento di Cortona come meta enogastronomica d’eccellenza tutto l’anno", chiosa Salvicchi.