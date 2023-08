Bidelli: organici ancora in emergenza Ne servono 118, di ruolo meno di 50 Più deroghe ma sotto le richieste

di Alberto Pierini

Protesta comune, mezzo gaudio? No, non funziona così la vita e funziona ancora meno di così la scuola. Da tutte le province toscane si alza la protesta per il personale non docente. A guidarla in particolare la Cgil regionale, che punta il dito sulle difficoltà nell’apertura degli istituti. E insieme sull’aumento del precariato.

Da Arezzo la questione era già partita nei giorni scorsi. Sempre dalla Cgil, per voce del segretario provinciale Maurizio Tacconi. Ora arrivano i numeri certi, forniti da una parte dal ministero e dall’altra dall’ufficio scolastico regionale.

Per ordine. I posti liberi tra i collaboratori scolastici, che poi sono sempre i bidelli ma con un nome più articolato, sono in tutto 118. Di questi solo 47 saranno coperti grazie alle immissioni in ruolo: personale definitivo, un po’ come avviene anche dietro le cattedre.

E gli altri? L’ufficio scolastico regionale ha concesso in deroga altri 68 posti. Un successo non da poco. "Il provveditore Roberto Curtolo è stato determinante e lo ringrazio" chiarisce lo stesso Tacconi. "Un ex ministro diceva che ci sono più bidelli che carabinieri: ce ne vorrebbe uno per ogni maniglione anti-panico". Un anno fa le deroghe erano state 29, un saldo sostanzioso.

Non si tratta, beninteso, di posti a tempo indeterminato ma a tempo molto più ristretto, fino al 30 giugno,. Però è una risposta. Ma la forbice resta larga. Rispetto al totale dei posti da bidelli vacanti. E rispetto ai desideri degli istituti. Perché ad un censimento le richieste erano state 150, anzi 149 per l’esattezza. E quelle sono ben lontane dall’attuale realtà.

Ed è un quadro che non si ferma ai bidelli ma si allarga al resto del personale cosiddetto Ata, cioè quei ruoli non da docenti ma determinanti per la vita degli istituti.

Sugli assistenti amministrativi quelli da trovare nel complesso della provincia sono 32, le deroghe arrivate sono dieci, comunque nove in più di un anno fa. Sul piano degli assistenti tecnici venti quelli necessari, le deroghe si fermano a sei e almeno in questo caso sono più o meno le stesse di un anno fa.

I problemi dunque si estendono alle segreterie: fin dall’estate. Perché se gli organici vengono rinforzati con i precari è chiaro che la loro traiettoria si ferma al 30 giugno. Quando il super lavoro per far partire l’anno e il completamento degli organici si concentra soprattutto tra luglio e agosto. Un problema che il provveditorato in primis e gli uffici regionali conoscono e riconoscono: da qui gli organici aggiuntivi.

Dotazioni che erano generose durante il periodo Covid, nel quale comunque non mancarono proteste, ma che da allora sono rallentate. I presidi chiedono tre bidelli in più per scuola, al massimo ne arriva uno. E la protesta continua.