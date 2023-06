Bidelli, l’ultima emergenza Cgil: "Ne mancano 150" In crisi tanti piccoli istituti

L’ultimo non chiude la porta: e magari farà perfino fatica ad aprirla. Siamo solo alla fine di un anno scolastico ma già si preannuncia la prima ruga sul prossimo. Una ruga quasi inevitabile e che arriva da lontano. I bidelli sono troppo pochi.

E’ un allarme che risuona un po’ in mezza Italia, uno degli ultimi casi in Toscana Prato, che ha lamentato addirittura una carenza di 100 operatori. Qui le cose non vanno meglio: se possibile vanno peggio.

"La nostra stima è che la mancanza complessiva sia di 150 tra bidelli e personale Ata". Sta per personale tecnico e amministrativo, i vecchi segretari per dirla con il linguaggio troppo presto pensionato della scuola. L’allarme arriva dalla Cgil. che nel tempo ne ha fatto un punto ricorrente.

Il problema è che esiste ormai un collegamento automatico tra gli iscritti e il numero di professionisti nell’organico di diritto. Che magari sarebbe anche perfetto ove i ragazzi fossero concentrati negli stessi istituti: ma non è così.

La questione si apre in particolare sulle succursali, le sedi che consentono di ospitare al meglio gli studenti. E negli istituti comprensivi, la realtà ormai diffusa che va dalle materne alle medie.

"La nostra – insiste Maurizio Tacconi della Cgil scuola – è una provincia complessa: ci sono tante frazioni, tanti piccoli paesi, situazioni di montagna. E sono quelle che alla fine pagano il prezzo più caro".

Un quadro ben noto al provveditore Roberto Curtolo, sia nella sua veste di guida della scuola aretina che in quella di dirigente dell’ufficio regionale. E non a caso nel tempo i suoi interventi sono sempre stati orientati dalla tutela delle situazioni di periferia. Non solo sul numero dei dipendenti ma anche per il mantenimento dell’autonomia scolastica e delle sedi.

Interventi che subentrano in seconda battuta, attraverso le direzioni scolastiche regionali: sono loro a completare le presenze con il cosiddetto organico di fatto. Innesti che nel tempo non sempre hanno privilegiato la provincia e le sue peculiarità. Il cui identikit è concentrato nei numeri: 51 istituti scolastici, un territorio di oltre 3200 chilometri quadrati. Un anno fa però, proprio sotto la spinta delle proteste, il correttivo era stato sostanzioso, venendo incontro alle situazioni più delicate. Perché sta al bidello aprire le scuole la mattina, ad esempio. "Ma se per un giorno ti manca in città, qualcuno arriva subito: se succede a Corezzo chi arriva?" è la domanda quasi retorica dei sindacati.

In ballo c’è una questione di sicurezza. Porta aperta o porta chiusa che sia dal personale non docente passa il nodo del controllo, che è determinante soprattutto lì dove i bambini sono più piccoli e le domande più alte. E si sta trasformando anche la questione della pulizia degli ambienti. Le cooperative sono rimaste residuali, o almeno con molte meno ore di un tempo, e quindi le mansioni stanno tornando quelle di una volta.

Durante la pandemia paradossalmente la situazione era migliorata: proprio le ragioni di sicurezza, in quel caso il distanziamento, avevano portato a trovare nuove risorse proprio destinate ai bidelli e al resto del personale. Un "rinforzo" di presenze che non sempre premiava tutti ma era una carta in più. Impossibile rimpiangere quei mesi, l’incubo della scuola. Possibile provare a ridurre almeno l’emergenza di settembre.

Alberto Pierini