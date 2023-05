“Bici in città”, si torna a pedalare a favore del diritto alla mobilità

Arezzo, 2 maggio 2023 – Sabato 6 maggio si torna a pedalare tutti insieme con Bici in Città grazie a Uisp Comitato di Arezzo, Comune di Bibbiena, Pro loco di Soci e Bibbiena Stazione, Coldiretti e MTB Casentino, Gruppo Gestione Area Verde Aldo Moro di Soci.

Il ritrovo è previsto alle 14,30 dall’area verde A. Moro di Soci dove si terrà la consegna dei gadget, la vendita delle magliette Uisp per beneficienza e la verifica dei partecipanti. Alle 15 è previsto la partenza della carovana due ruote attraverso la ciclopista con arrivo al parco dell’Arcobaleno di Bibbiena Stazione.

A Bibbiena Stazione si terrà una merenda per tutti offerta da Coldiretti mentre la ripartenza per il rientro a Soci è prevista per le 17,30. Il 13 maggio è la giornata nazionale della bicicletta e migliaia di cittadini di oltre 150 città italiane, si ritroveranno insieme per le strade, uniti dalla voglia di pedalare in tranquillità per le vie cittadine e di riappropriarsi degli spazi urbani.

La manifestazione mette al centro il tema della sicurezza stradale ovvero incentivare la realizzazione di piste ciclabili e percorsi “sicuri” è infatti un’opera fondamentale per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di locomozione.

Il progetto, il più generoso tra quelli promossi da Uisp, ha una lunga tradizione di interventi solidali e da anni raccoglie fondi da destinare sia ad associazioni operanti nei territori coinvolti, sia a progetti internazionali di rilevanza sociale. L’Assessora alla Sport Francesca Nassini commenta: “Ogni anno la stessa gioia e lo stesso impegno.

Questa manifestazione che accoglie famiglie e bambini e tutti coloro che amano la bicicletta, intende sensibilizzare sull’importanza della mobilità dolce e sostenibile, ma anche sulla sicurezza stradale nel rispetto dei pedoni e di coloro che utilizzano le due ruote.

Un modo per stare insieme e per festeggiare la libertà di movimento attraverso strutture virtuose come le ciclopiste del nostro territorio. Ringrazio tutte le associazioni e i volontari che ogni anno rendono possibile questo piccolo miracolo”.