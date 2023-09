Autunno con la libreria La Casa sull’Albero. Oggi alle 18 nella cornice del chiostro della Biblioteca Città di Arezzo, viene inaugurato il nuovo ciclo di appuntamenti "La fantasia è un posto dove ci piove dentro", si tratta del programma di iniziative dedicato a Calvino nell’anno del centenario della sua nascita che realizziamo grazie al contributo di Biblioteca Città di Arezzo, con Il Cafè dei destini di sabbia...Giocando con Italo Calvino con Daniele Aristarco e Roberto Billi (per ragazzi dai 13 anni in su e per adulti). Sabato 23 settembre, in Biblioteca due appuntamenti: alle 11 Tutti i colori di Italo Calvino (dai 3 anni), alle 17 Io non scendo più (da 11 a13 anni). Ingresso libero.