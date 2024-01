"Biblioidentity". Via al progetto

Progetto "Biblioidentity" a Cortona per la valorizzazione delle risorse e delle identità delle biblioteche comunali toscane. L’amministrazione cerca due giovani fra i 18 e i 28 anni. La scadenza del bando, che rientra nell’ambito del Servizio civile regionale in collaborazione con Anci Toscana, è il 15 febbraio. Il bando di selezione e gli elementi essenziali del progetto "Biblioidentity" riguardano la valorizzazione delle risorse e delle identità delle biblioteche comunali toscane. Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi.

Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 507,30 euro. I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma "Dol".