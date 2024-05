Bibbiena, una panchina rossa contro la violenza di genere al centro sociale

Arezzo, 13 maggio 2024 – Comune di Bibbiena e Centro Sociale con il suo presidente Sabino Policastro, sabato scorso, in occasione della partenza di Bici in Città e dell’inaugurazione del 38esimo DAE (Defibrillatore semi automatico) del territorio, è stata tenuta a battesimo anche la panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza di genere.

La panchina, che si trova all’ingresso del salone principale del centro, abbracciata da due bellissime azalee rosa, riporta la frase di Michela Murgia: “Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più sovversiva”.

La frase, vergata in bianco sul legno rosso della panchina, è tratta dal libro “Stai zitta”. Sabino Policastro, Presidente del Centro Sociale ha commentato così questo evento: “Il nostro centro ospita ogni giorno tante persone, soprattutto di una certa età, la cosiddetta età libera, ma non solo, che vengono qui per passare del tempo, stare insieme, socializzare.

Il nostro è un luogo dove si fa comunità. Ricordo che è stato anche un luogo fondamentale nel periodo pandemico ospitando il centro vaccinale e grazie a uno sforzo e un lavoro che abbiamo voluto fare per la comunità intera.

La panchina rappresenta simbolicamente il nostro impegno contro la violenza di genere e la frase è stata scelta proprio per ribadire il valore della parola che cambia la realtà e quella della donna ancora di più.

Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto con oi anche questa bella iniziativa che si inserisce in tanti percorsi di rinnovamento del centro”.