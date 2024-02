Bibbiena, servizi al cittadino: l’amministrazione ha implementato sportelli e digitale in aiuto al cittadino

Arezzo, 16 febbraio 2024 – “Il Comune deve essere la casa dei cittadini. In questi anni abbiamo lavorato molto su questo concetto implementando al massimo i servizi al cittadino e lo faremo con maggiore slancio nel prossimo futuro.

Vogliamo essere a disposizione, aiutare, supportare, guidare”. Con queste parole il Sindaco Filippo Vagnoli parla di un percorso virtuoso che, in questi anni, l’amministrazione ha promosso all’interno del comune promuovendo e organizzando al meglio una serie di servizi e sportelli dedicati completamente al cittadino per aiutarlo e per far cambiare la percezione del cittadino nei confronti dell’ente pubblico non più come “casa della burocrazia” ma come “casa del cittadino”.

La prima grande opportunità offerta alla popolazione è stata offerta dalla Bottega della Salute trasformata poi nel Punto Digitale facile grazie a un progetto di Regione Toscana e Anci Toscana.

I servizi erogati sono tanti: attivare la Carta di identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali, a partire dalla tessera sanitaria, attivazione e consultazione del fascicolo sanitario elettronico, alla prenotazione di esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto.

Tra le prestazioni possibili rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta di identità elettronica).

Quello di Bibbiena, come gli altri Pdf, è un servizio finanziato grazie ai fondi dell’Unione Europea e fa parte del Programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale. Il punto digitale si trova in Comune, in via Berni 25, aperto al pubblico ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e gli utenti potranno usufruire di assistenza da parte di un operatore e una postazione dedicata.

Chi non può accedere di persona può inviare una mail a [email protected] oppure telefonare al numero dedicato 0575 – 530653. Un altro grande servizio che ha rivoluzione la modalità di erogazione di servizi al cittadino promosso dall’amministrazione è stato il Centro Civico del paese di Soci.

Il centro ospita gli ambulatori dei medici di medicina generale e del pediatra partiranno, un centro prelievi. I cittadini nella parte dedicata agli sportelli comunali trovano l’ufficio anagrafe distaccato, l’ufficio del Sindaco e della Giunta distaccato, ufficio sociale distaccato, ufficio scuola distaccato.

Nei fine settimana il centro, con la sala conferenze, sarà a disposizione della cittadinanza a e di iniziative a carattere culturale. Tutto questo percorso prende vita dalla volontà dell’amministrazione di migliorare l’accessibilità ai servizi da parte degli abitanti di Soci e delle zone limitrofe e frazioni che, di fatto, rappresentano la metà della popolazione del territorio comunale.

Dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sarà presente l’ufficio Urp, che può aiutare il cittadino dando informazioni utili su tutti i servizi. Il martedì sarà presente al centro civico l’ufficio tributi del Comune, il mercoledì l’ufficio scuola, il giovedì ufficio sociale e assistenti sociali, il venerdì presenti anagrafe e sindaco.

L’amministrazione, attraverso un percorso di innovazione digitale che avrà sviluppi interessanti anche nel prossimo futuro, ha realizzato un nuovo sitowww.comunedibibbiena.ar.it, rivisto nell’accessibilità con un’area riservata del cittadino a cui si può accedere con Spid e attraverso la quale si possono chiedere molti servizi attraverso pc o cellulare.

Nell’area dedicata al cittadino è stato attivato anche uno sportello dedicato alle associazioni attraverso il quale i legali rappresentanti possono richiedere agevolmente e senza perdere tempo, tutti i documenti per organizzare eventi e manifestazioni.

Il Sindaco spiega: “L’area dedicata al cittadino rappresenta una grande opportunità per abbattere i tempi di attesa e presentare in modo agevole i documenti per l’organizzazione di eventi. Nel nostro territorio ci sono più di 80 associazioni e questo ha rappresentato un grande aiuto per volontari e operatori che, ogni giorno, prestano il loro tempo a favore della comunità.

In sostanza il legale rappresenta dell’associazione può fare tutti i modelli per gli eventi attraverso i suoi dispositivi e senza perdite di tempo. Se poi le associazioni avessero necessità di un confronto, presso la sede comunale, è stato attivato anche uno sportello specifico dedicato proprio alle realtà associative”.