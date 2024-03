Bibbiena è la capitale delle foto. Fiaf crea un premio nazionale e prepara il debutto del festival

di Sonia Fardelli

Non più solo città della fotografia, ma anche centro per valorizzare e promuovere il lavoro di tanti giovani reporter. La Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) ha infatti organizzato in Casentino il primo Festival della Fotografia Italiana, manifestazione di forte impatto culturale e artistico che si svolgerà a , Poppi, Pratovecchio-Stia dal 14 giugno al 6 ottobre e che da quest’anno in poi avrà cadenza annuale. Il festival si pone come punto di riferimento, sia a livello nazionale che internazionale, per tutti gli autori e la cultura visiva italiana, offrendo un palcoscenico unico dedicato esclusivamente alla fotografia italiana. L’edizione 2024 avrà come tema "Dalla Terra alla Luna. Esplorazioni sulla Fotografia Italiana", ispirato al romanzo di fantascienza di Jules Verne del 1865. Questo tema vuole evocare l’avventura e l’esplorazione che caratterizzano la storia della fotografia, una disciplina che ha trasformato la percezione e la psiche del mondo intero. Durante il Festival della Fotografia Italiana, la Fiaf inaugurerà anche il "Premio ", un prestigioso riconoscimento annuale dedicato all’editoria fotografica. Questo premio, senza alcuna limitazione al genere fotografico trattato, ha l’obiettivo di valorizzare il libro fotografico come mezzo di diffusione della cultura visiva e di offrire una piattaforma di visibilità a tutti coloro che lavorano in questo ambito. Attraverso il Premio , la Fiaf vuol sostenere gli autori italiani, facilitando il dialogo tra fotografi, case editrici e pubblico.

Una giuria selezionerà i dieci migliori libri, che saranno esposti da giugno a settembre, consentendo al pubblico di partecipare attivamente attraverso la propria valutazione, che influenzerà il giudizio finale. La premiazione si svolgerà nel corso di un fine settimana di settembre, dedicato all’editoria fotografica, e sarà arricchita da una serie di eventi collaterali. Nell’ambito del Festival della Fotografia Italiana, ci saranno anche altre due interessanti iniziative: "Nuovi Sguardi", una call rivolta ai giovani fotografi, e "Percorsi", che mira a valorizzare i progetti fotografici destinati alla pubblicazione in forma di libro. Entrambe le call rappresentano un’occasione per i fotografi emergenti e affermati di mostrare il proprio lavoro.