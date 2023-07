Bibbiena, aperte altre due aree verdi

Arezzo, 18 luglio 2023 – Sono state aperte ufficialmente le aree verdi attrezzate numero 17 e 18 del Comune di Bibbiena: quella della zona Castellare a Bibbiena e via Giotto a Soci.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Pensare al futuro significa pensare innanzitutto ai più piccoli e alle famiglie, pensare ai luoghi dove socialità, comunità, benessere si incontrano. Abbiamo investito su questi progetti, ormai arrivati a 18, 650 mila euro, talvolta recuperando luoghi dismessi, oppure creandone ex novo.

Si tratti di luoghi importanti di incontro intergenerazionale con giochi, aree attrezzate per lo sport, aree relax e pic-nic per famiglie e anziani. Questo ha significato spesso sottrarre all’abbandono alcuni spazi, riuscendo così a unire recupero e finalità sociale. Riportare le persone a ritrovarsi nei quartieri, riportare le famiglie a stare insieme e gli anziani a condividere momenti con i più giovani oggi è di fondamentale importanza”.

Si tratta di due aree verdi in luoghi particolarmente sensibili e dove vivono tante famiglie. L’area del castellare è stata creata ex novo con altalene per i più piccoli, giochi innovativi per i più grandi come la teleferica e spazi di condivisione attiva.

In via Giotto, invece, è stata recuperata un’area esistente con l’installazione di nuovi giochi e un intervento anche strutturale per renderla più vivibile. In entrambi i casi le famiglie residenti si sono accordate con l’amministrazione per una gestione condivisa e attiva attraverso la quale possa essere trasferito il senso civico alle giovani generazioni.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Le aree del comune sono arrivate da una progettualità iniziale alla quale, tuttavia, si sono innestate tante cose ovvero la collaborazione con il privato e il coinvolgimento dei volontari, più di 200 raccolti in piccoli comitati familiari che nel tempo sono stati incoraggiati e sostenuti nella presa in cura di questi centri del benessere sociale e dell’incontro generazionale.

In questi anni di queste 18 aree ne abbiamo riqualificate ben 6 ovvero il parco del centro sociale, pista di Soci, Bosco Casina, campetto John Lennon a Santa Maria e Via Giotto e Castellare.

Le aree verdi e aree gioco che si trovano dislocate nel territorio del Comune di Bibbiena, da Serravalle fino a Campi, passando per la Casella, la Bocciofila, Partina, Soci con la Pista e l’area della zona artigianale e Santa Maria sono ambiti organizzati, puliti dove si trovano giochi per bambini di tutte le età. In quella artigianale di Soci, gestita da uno dei primi comitati familiari del comune, si trova anche un’area fitness attrezzatissima appena completata.

Nell’area del Cedro, inaugurata anch’essa da pochi anni, il campo da basket e quello da calcetto si trovano accanto a un percorso per i più piccoli. Tutto viene gestito in collaborazione con le famiglie e i volontari che ringrazio di cuore”. A Freggina sta per essere conclusa anche la 19esima area attrezzata per il turismo e i residenti.

Il Sindaco conclude: “Ringrazio il mio gruppo di giunta, in particolare l’assessore Caporali e insieme a lui gli uffici competenti che gestiscono sempre con efficienza le nostre richieste di progettazione attraverso le quali riusciamo a ottenere finanziamenti e quindi a portare avanti percorsi di interesse pubblico molto importanti per la nostra comunità”.