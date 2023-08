Per la ventesima edizione della rassegna teatro del Fiume appuntamento con "Hansel e Gretel" della compagnia Tieffeu di Perugiastasera alle 21,15 in Piazza della Stazione a Bibbiena, domani venerdì 25 agosto a Castel Focognano c’è lo spettacolo "Emanuela e il lupo" di Nata Teatro, evento a ingresso gratuito. La rassegna si chiude con un evento immersivo a ingresso gratuito in cui proprio il pubblico sarà protagonista: mercoledì 30 agosto in Piazza Grande a Bibbiena va in scena "La battaglia dei cuscini" della compagnia Il Melarancio, un evento collettivo che farà divertire grandi e piccini. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.15, per info 379 1425201.