Biagi illude: tris amaro

rondINELLA

3

FOIANO

1

RONDINELLA MARZOCCO: Pecorai, Ciardini, Gorfini, Bartolini, Falciani (63’ Travaglini), Ferrmaca (70’ Minischetti), Fantechi, Antongiovanni (88’ Cavedoni), Cragno (79’ Pecchioli), Rosi, Caparrini. A disp.: Sciatti, Santini, Cecchi, Petri, Marotta. All. Francini.

FOIANO: Vassallo B., Sottili (35’ Manchia), Bux (75’ Mazzi), Cacioppini, Fanetti, Bennati, Morasca (63’ Berneschi), Verdelli, Betti, Biagi (84’ Bernardini), Baccani (63’ Mannoni). A disp.: Lombardini, Menchetti L., Ferretti, Bonadonna. All. Zacchei.

Arbitro: Galligani di Pistoia.

Reti: 1’ Cragno, 21’ Biagi, 25’ Cragno, 35’ Rosi, Note: ammonito Antongiovanni.

FIRENZE – Trasferta da dimenticare per il Foiano di Zacchei che incassa la seconda sconfitta di fila. È un Foiano che pecca di imprecisione mentre i padroni di casa sono stati più concreti nelle poche occasioni. Al pronti e via, nemmeno il tempo di leggere le formazioni che la Rondinella passa in vantaggio con Cragno. La reazione del Foiano è al 21’ Bennati si libera bene e serve un pallone dietro a Biagi che calcia a botta sicura che supera Pecorai. La Rondinella riprende forza e dopo poco torna in vantaggio. Fantechi si libera del suo avversario e serve Cragno che per la seconda volta batte Vassallo. Dieci minuti dopo, Rosi (35’) da dentro l’area calcia un tiro imprendibile su cui il portiere ospite non può far nulla: è il gol che virtualmente chiude la gara. La reazione del Foiano è sterile e non porta a nulla.