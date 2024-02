Biadetti sale alla guida degli autotrasportatori di Confartigianato

E’ Stefano Biadetti è il nuovo Presidente della Confartigianato Trasporti Arezzo. Biadetti succede a Marco Sensi che dopo oltre 20 anni lascia l’incarico pur rimanendo nel Direttivo di categoria. Il passaggio di consegne è stato anche il momento per riflettere sulle problematiche del settore e tracciare un percorso per il futuro che sia in linea con la politica associativa e sindacale già sviluppata sino ad oggi, ma che possa anche raccogliere esigenze sempre più specifiche degli autotrasportatori.