Bettoni saluta le Acli dopo 7 anni al vertice

SAN GIOVANNI

E’ stato per sette anni segretario generale della Acli nazionali. Una parentesi professionale e di vita importante e appagante per il sangiovannese Damiano Bettoni, che venerdì scorso ha concluso il suo impegno. "Il mio lavoro finisce qui ed è difficile trovare tutte le parole per raccontare una così forte e impegnativa esperienza, piena di successi importanti e di inevitabili insuccessi", ha detto Bettoni. In questi anni ha lavorato a Roma per seguire da vicino tutti i progetti nazionali dell’associazione. Ha sottolineato di aver vissuto momenti belli e complicati, fatti di "discese ardite e risalite" con una partenza difficile per l’associazione e per i servizi. Nel suo intervento conclusivo e nel salutare il consiglio nazionale, ha voluto ricordare le radici del suo impegno, che hanno origine antiche e che iniziano con suo nonno Carlo.

"In una vecchia pubblicazione, ritrovata poco tempo fa – ha ricordato – si menziona il fatto che era il responsabile del pranzo organizzato per l’inaugurazione del circolo Acli di San Giovanni. L’associazione accompagnò anche i miei genitori in viaggio di nozze, a Roma, sotto la guida di Don Ivan Cornioli, vice assistente delle Acli nazionali: quel legame è ancora vivo dopo più di mezzo secolo perché mio padre Danilo, ultra novantenne, è tutt’ora iscritto. La mia scelta delle Acli è nata in un circolo come scelta di un impegno politico come volontario e poi è proseguita con un impegno da presidente dello storico circolo sangiovannese, organizzando con i giovani di allora le Feste della Pace. Oggi finisce il mio incarico da segretario generale". Bettoni ha infine voluto ringraziare tutti gli amici incontrati sulla strada, rivolgendo un grande in bocca al lupo al suo successore, Damiano Lembo, eletto venerdì dal consiglio nazionale.