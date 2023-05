Bertelli salva i luoghi della memoria L’edicola dopo Costanti e "Buca"

di Alberto Pierini

"L’avevo detto quasi per scherzo, mi ha preso sul serio": Enzo Scartoni è arrivato a 90 anni per scoprire di non averle ancora viste tutte. E forse per tornare a credere alle favole. "Patrizio Bertelli è venuto nella mia edicola, ci siamo messi a ragionare, mi chiedeva come andassero gli affari". Difficile trovare di questi tempi chi risponde bene. L’edicolante non lo rivedeva da anni. "Da giovane veniva a prendere riviste di motori, vela e architettura". E ha tentato il tutto per tutto. "Bertelli, perché non la compra lei?". Sottinteso, l’edicola: un’edicola storica, quella di San Jacopo, c’era ai tempi della chiesa, è sopravvissuta al suo abbattimento. E ora si è assicurata un bel futuro, come il suo novantenne proprietario. Anzi ex. "Ormai sono un inquilino: ma ho promesso di rimanere qualche altro mese".

L’incontro con Bertelli, la proposta sussurrata a lui e più convinta a un cliente fedele: l’avvocato Giovanni Gatteschi. "Vediamo, vediamo" la risposta. E hanno visto davvero. L’edicola è passata di mano. Un altro petalo nella seconda vita di mister Prada, manager noto nel mondo.

Aretino nelle radici, aretino di Colcitrone, tifoso di Porta Crucifera. Allentata, ma non troppo, la sua morsa sull’azienda (della quale resta presidente) ora la sua mission è diventata quella di salvare la memoria della sua città. Prima la "Buca di San Francesco", il ristorante dei vip, riaperto da un mese: e che segue passo passo, verificando che il gatò sia buono e i rifornimenti bastino per la cena.

Poi il Caffè dei Costanti, il bar della storia, e che a mesi dovrebbe riaprire. Ora l’edicola di San Jacopo. Una vita vissuta ai quattro angoli del mondo, un presente di ritorno alla base. Come se sentisse la spinta a restituire alla città una parte di quanto ha ottenuto con il lavoro, come le riconoscesse la paternità del genio sugli affari.

Anche l’edicola, così come la trattoria e il bar, grazie a lui non chiuderà. La gestione vedremo. "Tra qualche mese dovrò mollare, sono stanco" dice Scartoni, poco convinto perfino lui di abbandonare il suo castello di carta. "Sono lì dal 1953, per l’esattezza il 19 ottobre. E’ cambiato tutto". Garbato nei modi, il bicchiere per natura e spirito aretino quasi sempre mezzo vuoto: ma la vita stavolta lo ha smentito. "Richieste ne avevo avute poche, tutte per cambiare pelle all’edicola". Non giornali ma gelati, non riviste ma fast food. E chissà che proprio questo non abbia convinto Bertelli.

La trattoria offre solo specialità aretine, ai Costanti, vedrete, tornerà anche il dolce dei nonni. Nella sua seconda vita vuole ritrovare l’Arezzo che c’era. E che ora, solo ora si può godere.